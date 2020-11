Pingla tar sats igjen – etter 250 millioner solgte bøker

– Alle lesende barn har et forhold til Pingla, sier redaktør Pål Stokka når det er klart for nye eventyr fra bokhelten – som har solgt 1,1 millioner bøker her på berget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forfatter Jeff Kinney sammen med sin oppdiktede figur Greg Heffley under besøket i Norge i 2018. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Jeff Kinney fant virkelig en suksessoppskrift med de visuelle bøkene om Greg Heffley, eller Pingla, som har solgt ikke mindre enn 250 millioner bøker på verdensbasis.

– Bøkene er veldig løst basert på meg. Greg har jeg rett og slett reist på minnene av alt det morsomme og utfordrende jeg husker fra barndommen, og så putter jeg minnene inn i fiksjonsblenderen, uttalte Kinney da han besøkte Norge i 2018. Da sa han også:

– Jeg trodde jo ikke jeg skulle få dette utgitt engang. Jeg jobbet på «En pingles dagbok» («Diary of a Wimpy Kid») i åtte år uten å vise det til noen, jeg var helt overbevist om at jeg ikke ville finne et forlag som ville ha det.

Men det var det, og 13. november lanseres intet mindre enn bok 15 om Greg Heffley. Den har på norsk fått tittelen «På dypt vann», og denne gangen drar Greg og familien på campingtur.

«Vi tror det er ganske mange familier som kan kjenne seg i Gregs opplevelser fra camping-sommeren 2020», skriver forlaget Gyldendal.

Også som lydbøker er serien om Pingla populær, og i bibliotekene er samtlige av seriens bøker på topp 100-lista over mest utlånte titler.