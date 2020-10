Riksantikvaren åpner likevel for utgravinger

Et enormt engasjement for domkirken gjør at Riksantikvaren snur. Nå skal det lages grundigere utredning for å se om det likevel er forsvarlig med arkeologiske utgravinger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Riksantikvaren snur og er likevel åpen for å gjøre arkeologiske utgravinger i kjelleren til domkirken. Foto: Jon Ingemundsen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Riksantikvaren sa i september ja til å dekke kirkegulvet med betong uten noen form for arkeologiske undersøkelser først. Nå kan resultatet bli at det likevel blir utgravinger.

I samråd med Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren onsdag ettermiddag bedt om at Stavanger kirkelige fellesråd bestiller ytterligere utredninger om stabiliteten og sikkerheten i domkirken.

– Vi ser at det er et stort lokalt engasjement for å få til arkeologiske utgravinger og det er vi glade for. Vi ber nå om en grundigere vurdering for å se om dette kan gjøres på en forsvarlig måte, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.



Les også Klar melding til egen minister: Grav ut Domkirken!

Les også Sikkerhet trumfer Stavanger domkirkes skjulte skatter

Sikkerheten først

Med bakgrunn i en geotekniske rapport utført av Multiconsult, bestemte Riksantikvaren i midten av september at det ikke skal gjennomføres arkeologiske undersøkelser i krypkjelleren.

– Rapporten påpekte at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre undersøkelser i kjelleren. Den viste også at det vare fare for setningsskader på kirkebygningen ved en utgraving. Potensialet for ny kunnskap er stort, men vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten og dette var bakgrunnen for vedtaket i september, sier Dahle.

Nå må Stavanger kommune gå grundigere til verks å se om det er mulig å gjennom arkeologiske undersøkelser uten fare for personer eller bygning. Denne utredningen må inneholde geotekniske vurderinger og peke på hvilke tiltak som må iverksettes.

Normalt er det tiltakshaver, altså Stavanger kommune i dette tilfelle, som skulle ha betalt en slik utredning. Riksantikvaren sier imidlertid at regningen betales av dem.

– Det er stor interesse for oss at det blir gjennomført utgravinger. Vi ønsker framdrift i saken og sier derfor at vi tar kostnadene ved å få laget rapporten, sier Dahle.

– Hvorfor ble ikke dette arbeidet utført før dere fattet vedtaket i september?

– Vi gjorde da en vurdering på bakgrunn av de rapportene vi hadde og som la til grunn at sikkerheten, tidsperspektivet og tidsbildet ikke var godt nok ivaretatt. Så ser vi i ettertid at det er stor interesse for saken, og jobber nå for å finne en god løsning, sier Dahle.

Hun understreker at dette ikke er noe garanti for at det blir arkeologiske undersøkelser.

– Dette betyr ikke at vi i dag kan si at arkeologiske undersøkelser lar seg gjennomføre, men at vi vil komme nærmere svaret på om det er mulig. En utredning vil også gi tiltakshaver et bedre bilde av hva en arkeologisk undersøkelse vil bety med tanke på tid og kostnader, sier Elisabeth Dahle.

Les også Kan grave ut Domkirken for 5 mill.

Les også «Begrav ikke den beste muligheten vår til å få vite mer om byens og kirkens historie!»

Godt mottatt i Stavanger

Nyheten blir godt mottatt hos kirkeverge Rune Skagestad i Stavanger kommune.

– Veldig gledelig at det er bevegelse i saken. Nå skal vi få gjennomført en utredning så raskt som mulig med de kravene Riksantikvaren stiller. Jeg håper at vi deretter får gjennomført arkeologiske undersøkelser, sier kirkeverge Rune Skagestad.

Skryter av Riksantikvaren

Jan Erik Søndeland, gruppeleder for Venstre i Stavanger kommunestyre, har jobbet hardt de siste dagene for å få til arkeologiske utgravinger. Omtrent daglig har han vært i samtaler med Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Dette ser ut til å bli en sak som ender godt takket være at folk har engasjert seg for byen. Dette viser at statsråden, departementet og Riksantikvaren har lyttet til oss lokalt. Jeg vil takke alle for engasjementet, det har medvirket til at vi får en sjanse. Den skal vi gripe, sier Jan Erik Søndeland.

Han mener Riksantikvaren skal ha ros for å komme Stavanger i møte ved å ta regningen for den nye utredningen.

– Dette er så nært mål vi kan komme nå. Jeg er trygg på at vi etter hvert får gjennomført arkeologiske undersøkelser, sier Søndeland.