– IKKE avlyst, takk og pris!

– Helt fram til i går kveld satte jeg og ventet på sms-en. «Litt. Sandnes er dessverre også avlyst».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forfatter Tyra T. Tronstad var glad for å endelig kunne treffe publikum og lesere igjen da hun besøkte Litt.Sandnes. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Forfatter Tyra T. Tronstad skuler ut over to åttendeklasser fra Giske ungdomsskole.

– Alt som er gøy, hyggelig og interessant blir jo avlyst. Men heldigvis.

Tronstad står på den lille scenen i Sandnes bibliotek. Hun er en del av dagsprogrammet på litteraturfestivalen Litt. Sandnes, som ble åpnet på lørdag. Klokken 10.00 var hun på Høle, og tirsdag skal hun videre til Riska. Alle som får en mikrofon nå kommenterer virus og begrensninger og regler, men akkurat denne forfatteren har en spesielle inngang til det altoppslukende.

– Vi trodde jo lenge at en flaggermus hadde bitt et menneske – og så stengte verden ned, sier Tronstad.

Nå vet vi at det ikke var akkurat det som skjedde, men det var sammensausingen av dyr og mennesker som førte til en verden av hjemmesitting og Antibac. I boken Tronstad skal snakke mest om, «Flaggermusmusikk», er det nettopp dette som er tema. Her dreier det seg om flaggermus, og om en parasitt som smitter mennesker. I hennes fantasihistorie får noen mennesker en helt spesiell forbindelse med flaggermusene. Denne forbindelsen kan gi uante konsekvenser. Det var ikke koronapandemien hun forutså, men det har definitivt sine likhetstrekk.

Bare litt mer arbeid

Litt. Sandnes er en videreføring av det som fram til 2015 var litteraturdager i Sandnes. Nå har biblioteket tatt over arrangementet, og på lørdag startet de med en dag for barn.

– Det har pleid å være en myldredag. Men du vet. Myldredag nå ...

Konstituert biblioteksjef Trude Svanes smiler. Det ble litt mindre myldring, men det ble både barn og åpning og i det hele tatt. Svanes fikk en slags ilddåp som festivalsjef. Hun startet i jobben ved årsskiftet, omtrent da de første rapportene kom fra Kina.

Fakta Litt. Sandnes Mandag: Digitalt møte med Frid Ingulstad, Sandnes bibliotek

Litt. Sandnes: 66 litterære klassiker med Janne S. Drangsholt, Sandnes bibliotek

Full spredning, Nina Lykke og Brita Strand Rangnes, Sandnes bibliotek

«Er mor død» med Vigdis Hjorth, Sandnes bibliotek Tirsdag Flaggermusmusikk, Sandnes bibliotek + Riska bibliotek

Fra klassisk til ny arbeiderlitteratur, Lars Ove Seljestad, Sandnes bibliotek

Om Arbeidsnever med Mimir Kristjánsson, Sandnes bibliotek

Dagens politiske og ideologiske strømninger, Jacob Aasland Ravndal, Asle Toje, Svein Erik Tuastad og Ingeborg Eliassen, Sandnes bibliotek Onsdag Musikk i Øyvind Rimbereids poesi, Sandnes Brygge

Refrenger – om musikk og nostalgi, Pedro Carmona-Alvarez og Jan Zahl, Sandnes brygge

Konsert med Levi Henriksen, Sandnes Brygge Les mer

To klasser fra Giske ungdomsskole var på besøk på Litt. Sandnes på mandag. Foto: Pål Christensen

– Det var kanskje dårlig timing, men samtidig: Jeg har knapt opplevd å jobbe på biblioteket uten korona, sier hun.

– For festivalens del betyr det at vi må stoppe med 70 personer per arrangement. Vi må selvfølgelig følge alle regler, føre lister over alle som kommer og ha litt flere folk på jobb. Men vi gjennomfører, og det setter folk stor pris på.

Så måtte Samuel Massie avlyse fordi det var bitte litt rusk i maskineriet. Noen ommøbleringer og litt ekstra arbeid blir det, men Litt. Sandnes blir arrangert – og det er forfatteren bak «Flaggermusmusikk» veldig, veldig glad for.

Konstituert biblioteksjef Trude Svanes. Foto: Pål Christensen

– Det er helt strålende. Vi har sittet så mye hjemme og bare ventet, uten at noe har skjedd. Jeg er så glad for å være her og treffe dere, sier Tyra T. Tronstad til åttendeklassingene, før hun begynner å lese for dem.

Spår hun framtiden?

Til Aftenbladet utdyper hun:

– Det har vært et veldig stusslig halvår. Først kom alle avlysningene. Så sluttet mange å planlegge nye ting. Jeg er veldig glad i å komme ut og treffe folk, treffe dem som leser. Her kan jeg endelig gjøre det. Ikke avlyst! Takk og pris! Helt suverent!

Tronstad traff altså usedvanlig godt med tematikken i sin flaggermusbok. Når vi i tillegg vet at hun gikk seirende ut av Dagsavisens konkurranse «Årets profet» i 2017, da kan man begynne å lure – og konspirere. Vet hun noe vi andre ikke vet? Kan svaret på årene som kommer ligge i hennes neste bok. Tronstad ler litt av spørsmålet.

– Jeg har i alle fall blitt spurt om jeg ikke kan skrive en udramatisk bok om søte hundevalper. Vi får se.