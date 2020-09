Frisk nyvinning fra Star Wars-universet

Star Wars-serien «The Mandalorian» blir endelig tilgjengelig i Norge denne uka, når strømmetjenesten Disney+ lanseres tirsdag. Den er tro mot opphavet, men samtidig forfriskende annerledes.

En einstøing av en dusørjeger blir venner med en mystisk liten Yoda-lignende baby i «The Mandalorian».

Kine Hult Journalist

The Mandalorian

Amerikansk sci fi/eventyrserie fra 2019. Tilgjengelig på Disney+ tirsdag 15. september. Serieskaper: Jon Favreau. Skuespillere: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte.

Man kan på sett og vis kalle «The Mandalorian» en western fra verdensrommet. Det nye tilskuddet på den etter hvert ganske tettgrodde Star Wars-stammen har nemlig en del likhetstrekk med de gamle historiene om ensomme cowboyer på farefylte eventyr, og estetikken med forblåste, åpne ørkenlandskap bidrar til å forsterke inntrykket.

Handlingen utspiller seg et sted mellom Star Wars episode 6 og 7, hvor det tydeligvis har oppstått et slags maktvakuum etter at Imperiet falt. Flere grupperinger forsøker å slå seg opp, og ikke bare ved hjelp av alment aksepterte metoder. Hovedpersonen er en rustningkledd dusørjeger som tar oppdrag fra de som betaler best, uten å ta stilling til hvilken side de eventuelt står på. Denne dusørjegeren er medlem av en gammel organisasjon av likesinnede, og en av reglene deres er at de aldri tar av seg hjelmen. Vi får med andre ord aldri se ansiktet til han som er inni drakten (Pedro Pascal), noe som forsterker inntrykket av at vi har med en følelseskald maskin av en mann å gjøre. Men så er det selvsagt ikke så enkelt.

Denne skapningen spiller en viktig birolle i «The Mandalorian».

Mystisk baby

Livet hans endrer seg på uventede måter den dagen han får i oppdrag å finne og levere den mystiske skapningen som kalles «Barnet» i serien. Det knyttes et bånd mellom de to som dusørjegeren ikke klarer å bryte, selv etter at han har fullført oppdraget og hevet lønn. Denne lille skapningen har fått tilnavnet «Baby Yoda» blant folk som har sett serien, eller som har sett bilder fra den. Det er selvsagt ikke den kjente Star Wars-karakteren Yoda som barn det er snakk om, men muligens en skapning av samme rase. Det som i hvert fall er sikkert, er at den nusselige grønne babyen har noen helt oppsiktsvekkende krefter, og dette er sannsynligvis grunnen til at vedkommende er så ettertraktet i maktens korridorer.

Visuelt sett ligner serien en del på den første Star Wars-trilogien, og da kanskje spesielt den aller første filmen, «A new hope» fra 1977. Det er liten grunn til å tro at man har forholdt seg til de samme lave budsjettene her, men estetikken ligner så absolutt. Det er litt skittent og skranglete, og det er lagt inn filmatiske virkemidler som ville framstått som utdaterte, hadde de ikke være så tydelige nikk til George Lucas’ første film fra galaksen langt,langt borte.

Selvstendig uttrykk

Det som imidlertid er helt forskjellig, er musikken. John Williams kjente temaer har vært en viktig fellesnevner i alle de ni hovedfilmene, men her er ingenting av dette med. Så langt er det også primært nye folk og figurer, selv om man kan gjenkjenne ulike raser, klesstil og andre særpreg. Dette bidrar til å gi serien et selvstendig uttrykk som står den godt.

Selve historien ligger også et godt stykke til siden for hovedhandlingen i Star Wars-universet, langt mer enn hva som var tilfellet i «mellomfilmer» som «Solo» og «Rouge One». Foreløpig, i hvert fall. Kanskje avsløres større sammenhenger i framtidige sesonger. I mellomtiden kan både blodfansen og andre glede seg over en spennende og stilsikker serie, med store mengder action og akkurat passelig mye mystikk og humor.