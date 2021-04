Et mørkt tiår

En mørk snobepose av det beste rockens forskjellige varianter har å by på.

Kjetil Nernes er fra Haugesund og grunnla bandet for 20 år siden. Nå gir han ut bandets niende album med Karin Park. De har fått hjelp av blant andre Lars Horntveth (Jaga Jazzist), cellisten Jo Quail, Tomas Järmyr (Motorpsycho) og Anders Møller (Turbonegro, Ulver). Foto: Olle Lundin

Årabrot: «Norwegian gothic» (Pelagic)

Bandet har hatt flere medlemmer på sine 20 år, men består nå av grunnlegger Kjetil Nernes og kona Karin Park.

Nernes har alltid vektlagt Årabrot og støyrocken, mens Park har vært borti både musikaler og diverse sjangre i sin solokarriere. De sier selv at Årabrots niende album er en kulminasjon av bandets siste tiår musikalsk. Bandet har alltid vært kompromissløse i møte med sine kunstneriske lyster, men det kan se ut til at oppholdet i svenske skoger (de bor i en gammel kirke – og det høres) har løsnet tøylene enda mer.

Vokalen til Nernes er særegen og kan best beskrives som David Byrnes onde tvilling kombinert med Melvins’ vokalist Roger Osborne. Dette, og seige stoner-riff, strykere, tangenter og støyete rock blir silt gjennom et slags David Lynch-filter. Det som kommer ut på andre siden, er noe forvrengt og sært, men på sin måte helhetlig og vakkert ærlig. Innholdet lever altså opp til albumtittelen.

Beste spor: «Kinks of the heart», «(This is) The night».