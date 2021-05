Frisk og stilsikker Disney-skurk

Emma Stone gjør en fargerik og stilig hovedrolle i den temmelig u-Disneyske «Cruella».

Emma Stone spiller tittelrollen i filmen som skildrer tilblivelsen av skurken i «101 dalmatinere». Foto: Laurie Sparham

Kine Hult Journalist

Cruella

Skuespillere: Emma Stone, Emma Thomspon, Joel Fry,Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Mark Strong, Kirby Howell-Baptiste. Regi: Craig Gillespie. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 9 år.



Bare en uke etter at Anne Hathaway har overspilt Roald Dahls nifse sjefsheks ihjel, viser Emma Stone og Emma Thompson hvordan trollete kvinnfolk virkelig kan skildres. Dette er en film som på en litt velmenende, men også ganske underholdende måte, forteller hvorfor skurken i «101 dalmatinere» egentlig har så mye imot hvite hunder med svarte flekker. Som man kanskje kan tenke seg, bunner det hele i noe så trivielt som en vond barndom.

Hun som etter hvert skal bli den stormannsgale Cruella de Vil (Stone) heter opprinnelig Estella. I et tilbakeblikk i innledningen får vi vite at hun var den typen driftige jente som stadig fikk anmerkninger på skolen fordi hun oppførte seg som et barn og ikke som en kortvokst kommuneansatt. Snart er hun både utvist og foreldreløs og tar fatt på en karrierevei som småkriminell, sammen med to sjarmerende kompiser.

Deretter spoler vi ti år fram, til 70-tallets London, hvor Estella og hennes to kompiser lever i et pre-gentrifisert paradis av en okkupert leilighet, og livnærer seg av å svindle og stjele. Men Estella drømmer om å leve av sin store lidenskap - å designe og sy fantastiske klær (ikke av dalmatinerskinn i første omgang, så slem er hun ikke i denne filmen). Kompisene skaffer henne en vei inn i bransjen, og ved en feiltakelse blir hun oppdaget av det som skal bli hennes store rival, Baronessen (Thompson).

Handlingen er ikke av det mest sofistikerte slaget, det er lagt inn en og annen nødløsning for å få brikkene til å falle på plass, framdriften halter til tider, og ikke alle forsøkene på humor treffer blinken. Filmen redder seg imidlertid mye inn på stilen, og på hovedrolleinnehaverens djevelske sjarm og fantastisk skrullete antrekk. Alle som har et nostalgisk forhold til 70-tallets pønkestetikk vil finne mye å fryde seg over her. Ikke minst er det forfriskende at Disney har tatt et langt skritt til siden fra den veien de pleier å følge, og skaper en kvinnelig heltinne som har gjemt sine forsonlige sider skikkelig godt.