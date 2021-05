Nå med orkester

Smertefri forvandling fra dansegulv til konsertsal.

Moby er døpt Richard Melville Hall og ble født i Harlem i New York i 1965. Foto: Travis Schneider

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Moby: «Reprise» (Deutsche Grammophon)

Moby skapte kaos på Quart-festivalen i 2000 etter at albumet «Play» fra året før sakte, men sikkert hadde gjort ham til noe av det heteste på markedet. Han var booket inn på en liten scene, noe som gjorde at folkemengden presset på. En førsteklasses konsert, men en sur opplevelse for de mange som ble sperret ute.

Nå har 55-åringen spilt inn sanger fra karrieren på nytt med orkester og gjester. «Go» fra 1991 er singlen som markerte hans inntreden på dansescenen, mens «Extreme ways» har fulgt Bourne-filmene. Greit nok, men gjestekuttene er mer spennende.

Gregory Porter og Amythyst Kiah får en utfordring i «Natural blues», der klippene fra Vera Hall i 1937 gjorde låten til noe eksepsjonelt. Den nye versjonen funker, den også.

Jim James løfter «Porcelain», og ikke minst er det gledelig å høre countryhelten Kris Kristofferson i «The lonely night» sammen med Mark Lanegan.

Bowies «Heroes» er orkester-mat, og med Mindy Jones føyer den seg fint inn blant Mobys egne.

Beste spor: «Porcelain», «The lonely night».