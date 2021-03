Lukten av vår

Dette er ei kåt, vårlig og lettbeint popplate.

Svenske Zara Larsson har oppnådd internasjonal suksess. Foto: Jordan Rossi

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Zara Larsson: «Poster girl» (Sony)

Zara Larsson er tilbake med sitt andre album. Hun la verden for sine føtter etter gjennombruddet i et svensk talentshow og er det man trygt kan kalle en hitmaskin. Debutalbumet «So good» fra 2017 inneholdt ikke mindre enn tre internasjonale hits.

«Poster girl» følger samme spor. Her finner man for eksempel singelen «Ruin my life» fra 2018 som har over 426 millioner avspillinger på Spotify. Massene har falt for Larssons fengende poprytmer. Lydbildet lukter svakt av tropical house, soul og r’n’b, men elektronisk pop, tidvis spekket av overflødige drops, står i sentrum.

Tematikken er begjær. Dette er ei kåt, vårlig og lettbeint popplate. Polert og striglet til (unaturlig) perfeksjon, men jeg kan ikke nekte for at Larsson fremkaller noe hos lytteren. Selv om låtene mangler særegenhet, og tidvis substans, fremkaller de en følelse av bekymringsløshet og lange sommernetter. Er du fan av Dagny, Fifth Harmony eller Ariana Grande, er det mulig dette kan bli en favoritt.

Beste spor: «Wow», «Stick with you».