KRIM: Vellykket, men litt forutsigbar debut der FBI-agent møter Värmlandspolitiet.

Peter Mohling og Peter Nyström debuterer sammen som krimforfattere med vellykkede «Det siste livet». Foto: Kagge forlag

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert:

Peter Mohlin og Peter Nyström: Det siste livet. Krim. 524 s. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Kagge Forlag.

I 2009 forsvant Emelie Bjurwall etter en fest i en eksklusiv villa utenfor Karlstad. Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon, men hun ble aldri funnet. Tekniske spor tydet på at hun ble drept, og en ung gutt ble siktet, men senere løslatt. Emelie var arving til en av Sveriges mest suksessrike bedrifter, men bak en tilsynelatende vellykket fasade, skjulte deg seg en historie med psykiske problemer, stoffmisbruk og konstant opprør mot foreldrenes forventninger.

Ti år seinere får FBI-agent John Adderley i Baltimore brev fra sin svenske mor, der hun bønnfaller ham om å komme til Sverige for å hjelpe halvbroren Billy. Etterforskningen av Emelie-forsvinningen skal gjenopptas, og hun frykter Billy skal bli beskyldt for å ha drept henne, slik som sist. John er på vei inn et vitnebeskyttelsesprogram med ny identitet. Som en del av dette blir den nye identiteten svensk-amerikansk, og han får jobb i en ny avdeling for uoppklarte forbrytelser i Karlstad.

Dermed er scenen satt for den tidligere FBI-agentens samarbeid med det lokale politiet, der kulturforskjellene er betydelige. John viser handlekraft fra første dag, og det varer ikke lenge før liket av Emelie blir funnet. Samtidig må han beskytte dekkidentiteten, han må ikke røpe at han er i slekt med en tidligere mistenkt, og ham må sloss med sine egne demoner etter dramatisk undercover-jobbing.

Peter Mohlin og Peter Nyström er barndomsvenner og debuterer med denne kriminalromanen, som både er en spenningsroman og en psykologisk thriller. Det er en vellykket debut, der de viser at de behersker mange av kriminalromanens virkemidler.

Intrigen er ganske avansert, og leseren drives fram og tilbake, selv etter at alt tilsynelatende er løst. Stilen er effektiv med raske skiftninger, interessante personer og stramme handlingsforløp. Personene er sammensatte og forfatterne tar seg tid til å gå i dybden i persontegningene. Hammerö utenfor Karlstad danner et interessant bakteppe der overklassen bor på den ene sida og arbeidsfolk på andre sida av øya, i nærheten av den sulfatluktende fabrikken.

Min største innvending er at selv om dette er effektivt, spennende og god underholdning, blir det likevel noe tradisjonelt og forutsigbart. Boka slutter med en skikkelig cliffhanger, så det er bare å glede seg til neste bok i serien.