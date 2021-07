Skremt av lykke

Hør en trist en. Hør Tristen fra Nashville.

Tristen Gaspadarek er ute med sitt femte album. Foto: Emily Beaver

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tristen: «Aquatic flowers» (Mama Bird)

Folk-sangeren Tristen Gaspadarek bruker bare fornavnet som artist. Det som gjør at hun skiller seg ut, er evnen til å få alvorlige tekster til å flyte smertefritt av gårde på sommerlette melodier.

Eller som hun spør oss på vakre «Cool blue»: What good is a heart if it doesn't bleed?

Hun åpner med fine «Complex», der hun skremmes av seg selv og hva det vil gjøre med et forhold: I don't know why I act this way, the things I do, the things I say.

Melodien er lys og luftig, noe som også gjelder 60-tallsfriske «I need your love». Skulle kjærligheten finne henne, er den samtidig dømt til å mislykkes i «Wrong with you». Stemmene i hodet vil overdøve alle kjærlige ord, og there must be something wrong with you for loving someone like me.

Det er mysterium hvordan hun har lyktes i å få et barn midt oppe i alt dette, men «Julian» er i hvert fall en søt sang til toåringen.

Noen mer likegyldige kutt trekker ned, men for all del: Hør henne.

Beste spor: «Complex», «Cool blue», «Wrong with you», «Story of love».