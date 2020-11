Spill no’ Creedence!

Av alle korona-prosjekt dette året, er det ingen som varmer mer.

John Fogerty omgitt av barna Shane, Kelsy og Tyler. Foto: Julie Fogerty

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

John Fogerty: «Fogerty’s Factory» (BMG)

Da verden stengte ned i mars, virket alt skremmende. Noe godt kom det likevel ut av det. Som John Fogerty sier: Det brakte mange av oss sammen, og vi fant ut at vi hadde tid vi aldri hadde hatt før.

Hva kunne gjøres med denne plutselige fritiden? Fogertys kone Julie Kramer mente at musikk ville lindre smerten. Dermed tok Fogerty med seg de tre ungene deres inn i hjemmestudio.

Resultatet ble «The Fogerty rockin’ family hour» hver fredag på Youtube, og 28. mai våget de seg ut av hjemmet for å markere 75-årsdagen til Fogerty. På et tomt Dodgers-stadion sang han «Centerfield».

Foto: Julie Fogerty

Fakta John Fogerty Bakgrunn: Født 28. mai 1945 i Berkeley i California. Utgivelser: Ti soloalbum. Det første var «The Blue Ridge Rangers» i 1973, det forrige «Wrote a song for everyone» i 2013. I tillegg kommer sju album med Creedence Clearwater Revival fra 1968 til 1972. Les mer

Nå er denne og hjemmeopptakene samlet på et album, mastret av superveteranen Bob Ludwig. Han er jevnaldrende med Fogerty og har tidligere remastret hele Creedence-katalogen.

I løpet av sine fem år med plateutgivelser etterlot California-bandet Creedence Clearwater Revival seg sanger som er spilt til døde på vorspiel, nachspiel og av enhver visesanger som mestrer noen grep. De blir likevel født på ny når du dusjer, sitter i bilen eller ubevisst begynner å nynne på en sang.

Bandet led under rivaliseringen mellom frontfigur John Fogerty og storebror Tom, noe som gjorde at sistnevnte takket for seg i 1971.

To år senere startet også John en solokarriere, men det var Status Quo som fikk en hit med hans «Rockin' all over the world». Først i 1985, etter en platepause på ti år, var han tilbake på toppen av hitlistene med albumet «Centerfield».

Tittelkuttet nådde ikke like høyt, men er en herlig åpning på koronaplaten:

Well, a-beat the drum

And hold the phone

The sun came out today

We're born again

There's new grass on the field

Vi får Creedence-låter som «Have you ever seen the rain», «Proud Mary» og «Fortunate son», pluss sanger fra solokarrieren som «Blueboy» og «Hot rod heart».

Samtidig dedikerer han Bill Withers’ «Lean on me» til Black Lives Matter-bevegelsen, og de byr på en fin versjon av Steve Goodmans nydelige «City of New Orleans».

75-åringen har en flott stemme, og han vet hvordan gitaren skal behandles. Men hva med resten av familien?

Foto: Julie Fogerty

Shane, Tyler og Kelsy er hans andre kull med barn, resultatet av ekteskapet med Julie Kramer i 1991. Sønnene spiller med faren på turné. Verre er det med Kelsy som gikk siste år på high school da pandemien rammet. Hun hadde så vidt lært å spille gitar, og hun prøver seg på trommer for første gang.

Det skurrer og halter. Vi har hørt langt bedre versjoner av disse sangene før, men ikke like hjertevarme. Dette er en families svar på det som rammet oss. Deres lys i mørket.

Julie foreslo navnet «Fogerty’s Factory», og dermed samlet de sammen hva de hadde i huset for å gjenskape omslaget til Creedence-albumet «Cosmo’s factory» fra 1970. Bildet ble tatt av et annet familiemedlem, Bob Fogerty.

En ren familieidyll, men selvsagt må «Bad moon rising» med. Ikke si at ikke John Fogerty advarte oss helt tilbake i 1969:

I hear hurricanes a-blowing. I know the end is coming soon. I fear rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Don't go around tonight. Well, it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise.

De avslutter heldigvis med «Don’t you wish it was true», en Fogerty-låt fra 2007. Naivt, men vi trenger det:

But if tomorrow everybody under the sun, was happy just living as one. No borders or battles to be won. But if tomorrow, everybody was your friend, happiness would never end. Lord, don't you wish it was true.

Beste spor: «Centerfield», «Bad moon rising», «Lean on me».