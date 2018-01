Historisk åpning på Jernaldergården

– Cruise-turistene måtte stille seg i kø foran utedoen, som hadde åpen septiktank. Noen synes det var litt eksotisk, men de fleste har litt andre forventninger når de besøker anlegg som dette.

Driftsleder Inger Horve ler litt mens hun viser fram toalettene på Jernaldergårdens nye besøkssenter. Anlegget på Ullandhaug skal åpnes for publikum 28. januar, og disse 850 kvadratmeterne skal gi besøkende til Jernaldergården en helt annen opplevelse enn de får i dag.

– Ikke minst kan vi ta imot flere folk. Fram til nå har vi måtte avvise ganske mange.

Tidligere er det uttalt et mål om å doble besøket fra i underkant av 25.000 til 50.000 på sikt. Dagens 3500 skoleelever skal bli 10.000 når de nye anlegget endelig åpnes.

– I dette rommet kan elevene både spise og lage ting, sier Horve, og viser oss sluker i gulvet, masse oppbevaringsplass, stoler og bord.

Kristian Jacobsen

En ny verden

De siste fem årene har de brukt brakker i besøksesongen, fra april til september. Det har vært en nødløsning. Resten av året har de holdt stengt. Nå kan de endelig ta imot folk hele året. Fram til nå har det kun vært åpent på gården i sommersesongen. Forskjellen på de første 50 årene på Jernaldergården, og de neste 50, vil være stor.

– Her kan vi vise fram historiske gjenstander i utstillinger sånn at folk faktisk kan se dem, ikke bare høre om dem. Vi får en mye bedre formidling. Når folk besøker museer og steder som ligner på Jernaldergården forventer de også litt komfort. De vil kunne ta seg en kopp kaffe, få noe å spise, kunne skifte på ungene og få varmen i seg. Det kan vi nå endelig tilby. Og hos oss får folk det i kombinasjon med at de kan gå opp til husene og kjenne litt på kroppen hvordan det var i jernalderen, sier Horve.

Kristian Jacobsen

Fakta: Jernaldergården Rekonstruert: Gården i Jernalderveien på Ullandhaug er blitt til gjennom en rekonstruksjon av en gårdsbosetning fra folkevandringstiden – i tiden fra år 350 til 550 etter Kristus – en viktig periode i Rogalands historie. Kongelig: Kong Olav V foretok den offisielle åpningen i 1972, og gården ble opprettet i forbindelse med 1100-årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord og Norges samling. 1967: Gården, som er den eneste i sitt slag i Norge, er bygget på tuftene av en autentisk jernaldergård, etter omfattende utgravninger, som startet i 1967. Levende ild: De tre husene på gården er innredet med utstyr og husgeråd, og det brenner levende ild på de opprinnelige ildstedene. På Jernaldergården blir du møtt av husfrue og gårdsfolk. Eid av UiS: Jernaldergården som stiftelse er faglig og administrativt underlagt Arkeologisk museum, som i sin tur er underlagt Universitetet i Stavanger.

Jernalder-konfirmasjon?

Besøkssenteret skal blant annet inneholde dette:

Utstillingslokaler

Kafé

En liten butikk.

Et elevrom, der skoleklasser kan tas imot hele året

Verksted, der det kan holdes kurs i gamle håndverksteknikker innen tekstil og keramikk

Toaletter

Garderober for ansatte

Kostymelager

– Dette er først og fremst bygget for alle dem som besøker Jernaldergården. men for de ansatte...

Horve åpner døra på gløtt og viser fram en annen nyvinning: En dusj.

– Etter en lang dag her kostyme, med våt ull og bål-lukt...Nei, dette blir noe helt annet.

Fra 28. januar vil også Jernaldergården være åpen hver søndag hele året. Og skulle du være i beita for et selskapslokale, så er det nå muligheter for å leie seg inn på Ullandhaug.

– Vi skal leie ut lokaler til alt fra møter til konfirmasjoner. Her vil det være en kokk som lager menyer som passer stedet, forteller Horve.

Jernaldergården er et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden, rundt 350–550 e.Kr. Det sto ferdig i 1975, og består av tre bygninger. Det ene langhuset skal også renoveres i sommer.