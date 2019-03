1919 vil ha Kuppelhallen, men konserthuset sier nei

Tidligere i år kom dirigent Morten E. Hansen i Stavanger Musikkorps av 1919 med en bredside mot Stavanger kommune. Han fortalte at kommunen ikke klarer å stille med øvingslokaler av tilfredsstillende kvalitet til korpset, som rykket opp i elitedivisjonen for janitsjarkorps i fjor.

Stavanger Musikkorps av 1919 øvde da i et rom i det som tidligere var Stavanger kulturskole i Bjergsted, noe Hansen uttalte at var «som om Viking skulle trent på en gruslagt håndballbane opplyst med stearinlys».

Les saken her:

Bønnhørt - inntil videre

Hansen fortalte videre at han drømte om at korpset kunne flyttet noen meter vestover, til Kuppelhallen, som ofte står tom mens korpset øver i nabobygget. Nå er han blitt bønnhørt, inntil videre.

– Stavanger konserthus har stilt Kuppelhallen til rådighet for oss fram til NM for janitsjarkorps den første helga i april. Vi har øvd der de siste tre ukene, og har plutselig kunnet jobbe på et helt annet plan enn tidligere, sier Hansen til Aftenbladet.

Men alle gode ting må ta slutt en gang, som det heter. For korpsets del blir idyllen brutt midtveis i april.

– Vi setter stor pris på at Stavanger konserthus kunne snu seg rundt og hjelpe oss, men etter påske er vi tilbake der vi begynte, og ting har ikke blitt hakket bedre. Det er perfekt for oss å være i Kuppelhallen, og den burde vært vårt faste øvingslokale. Men da må det politiske prioriteringer til. Konserthuset skal drive business, og vi har ikke økonomi til å betale den leien som er standard, sier Hansen.

Trenger Kuppelhallen selv

Ifølge konserthusdirektør Per-Harald Nilsson, blir det ikke aktuelt å stille Kuppelhallen til disposisjon som permanent øvingslokale.

– Vi støtter korpsbevegelsen og er glade for at vi kunne løse Stavanger Musikkorps av 1919s umiddelbare øvingsbehov fram mot NM. Det har vi gjort for flere andre også, i forkant av viktige mesterskap. Men dette kan ikke bli noen permanent løsning, sier Nilsson.

Stavanger konserthus består i dag av tre konsertsaler. To av dem ligger i Stavanger konserthus: Fartein Valen, hvor blant annet Stavanger symfoniorkester spiller sine konserter, og flerbrukssalen Zetlitz. I tillegg er «gamle» Stavanger konserthus, Kuppelhallen, også en del av Stavanger konserthus. Ifølge Nilsson har etterspørselen etter denne salen økt de siste årene, og nå blir den brukt nesten like ofte som Zetlitz.

– Kuppelhallen er viktig for Stavanger som konsertby. Den er en stor bygning, og strengt tatt for stor til å bli brukt som øvingsrom. Det hadde i tillegg vært upraktisk for korpset å bruke salen på permanent basis. Det hadde blitt en uforutsigbar ordning for dem, i og med at de måtte ut hver gang det var konsert. Det hadde sånn sett vært vanskelig å ha faste øvingsdager. Jeg vet at det jobbes med å finne en bedre løsning for korpsene i Stavanger, men Kuppelhallen kan ikke inngå i planene, sier Nilsson.