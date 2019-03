1 2 3 4 5 6

Bernard Minier: Ikke slå av lyset. Krim. Oversatt av Christina Revold. 570 sider. Aschehoug.

Radiojournalist Christine Steinmeyer får et brev fra en kvinne som sier hun vil ta livet av seg. Senere beskylder en innringer i Christines radioprogram henne for å ha sviktet kvinnen.

Snart skjer en rekke vonde ting. Noen tar over styringen av Christines Liv, hun mister både jobb og kjæreste. Hun føler seg utrygg hjemme, redselen får overtak.

Samtidig mottar den sykemeldte kriminalførstebetjenten Martin Servaz en nøkkel til et hotellrom i posten. Et rom der en kvinnelig kunstner tok livet av seg et år tidligere. Servaz starter sin private etterforskning.

Franske Bernard Minier (59) debuterte med et brak i voksen alder. Jeg syns både «Hvis helvete var av is» og «En sang for druknede sjeler» var fantastiske, og ga terningkast 6 til begge. «Ikke slå av lyset» er også elegant skrevet, men når ikke opp til den standarden de to første satte.

570 sider er for mye. Handlingen males for langt ut i et ganske begrenset univers, med få mistenkte.

I store deler av boka er det to parallelle handlinger: Christines opplevelser og Servazs etterforskning. De to møtes først på side 451. Alt er veldig velskrevet, men forfatteren bruker for lang tid på å bygge opp spenningen.

Hvert kapittel har overskrifter fra musikken, for eksempel «Kontrapunkt», «Leitmotiv», «Consertato», «Verisme» og «Tenor», uten at dette forklares.

Musikk spiller en stor rolle i alle bøkene til Minier. Denne gang setter skurken på CD-er med operaer i leiligheten til Christine for å skremme henne. Veldig mange operaer slutter med selvmord, og skurken vil skremme Christine til å ta sitt eget liv.

Jeg synes ikke tittelen «Ikke slå av lyset» er særlig dekkende. Det er lite snakk om å være alene i mørket, en musikalsk tittel hadde vært midt i blinken.