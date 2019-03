Lambchop fortsetter inn i elektronikken

1 2 3 4 5 6

Lambchop: «This (is what I wanted to tell you)» (City Slang/Playground)

Mens Lambchop tidligere var et Nashville-kollektiv med tosifret medlemstall, nøyer Kurt Wagner seg nå med bassist Matt Swanson og pianist Tony Crow.

I tillegg har han denne gang alliert seg med Matt McCaughan, som går løs på synther og trommemaskiner. McCaughan er også medkomponist, mens Wagner lar stemmen behandles av elektronikken. Resultatet er bare delvis overbevisende, men en naturlig vei å gå etter tre år gamle «Flotus».

Han åpner med fine «The new isn’t so you anymore», og på «The lasting of you» finner han balansegangen mellom melodi og studiotriksing. «The December-ish you» var et greit singelvalg, om enn ikke mat for listene.

Platen vokser for hver lytting, men fortsatt føles flere av kuttene noen minutter for lange. Avslutningen «Flower» er et hederlig unntak med sine 2.39, akustisk og med Charlie McCoy på munnspill. Det nærmeste vi kommer det klassiske «Nixon»-albumet her.

Beste kutt: «The new isn’t so you anymore», «The lasting last of you», «Flower».