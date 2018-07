Joner-film fikk pris i Tsjekkia

Fakta: History of love Hva: Spillefilm som blant annet er produsert av det lokale filmselskapet Incitus Films ved Jarle Bjørknes. Regi og manus: Sonja Prosenc (Slovenia). Språk: Engelsk og slovensk. Budsjett: Rundt 14 millioner kroner. Støttet av blant andre Norsk Filminstitutt, Mediefondet Zefyr og Eurimages. Hovedroller: Kristoffer Joner, Doroteja Nadrah, Matej Zemljič. Verdenspremiere: Karlovy Vary International Film Festival 2018 i Tsjekkia 30. juni som en av 12 filmer i hovedkonkurransen. Norsk kinopremiere: Høsten 2018.

– Vi var storfornøyde etter et fantastisk opphold i Tsjekkia med filmen rundt premieren i slutten av juni. Og da vi fredag fikk beskjed om at det kunne være smart av oss å være til stede på prisutdelingen lørdag kveld, var det bare å hive seg rundt og dra tilbake til Karlovy Vary-festivalen. Regissør Sonja Prosenc var da på vei hjem til Slovenia i bil, men snudde med en gang, sier produsent Jarle Bjørknes fornøyd.

At det var selve Krystallgloben filmen skulle motta, det turde «History of love»-teamet ikke en gang å håpe på.

– Bare det å bli tatt ut til hovedkonkurransen til denne festivalen var jo stort for oss!

Rumensk vinner

Slik ble det heller ikke. Hovedprisen gikk til den rumenske filmen «I do not care if we go down in history as barbarians» av Radu Jude. Men å være en av to filmer som fikk hederlig omtale (den andre var russiske «Jumpman»), er ikke å kimse av på en festival som har vist totalt 236 forskjellige filmtitler, og der 181 var fiksjonsfilm.

– Vi var veldig glade uansett over å få positiv tilbakemelding i denne sterke hovedkonkurransen, sier Bjørknes.

«History of love» er en poetisk film om et døgn i en sørgende, døv ung jentes liv. Etter morens død får hun kontakt med hennes hemmelige elsker, en norsk konsertdirigent (Kristoffer Joner). Både Bjørknes og Joner var til stede på gallapremieren, der filmen ble vist for 2000 publikummere.

Tettpakket program

Hvordan var responsen på filmen?

– Utrolig bra! Jeg aner ikke hvor mange som så filmen på festivalen, men alle visningene var fulle. Vi stilte på såkalt Q&A (spørsmål fra salen) etter hver visning. Publikum virket veldig interesserte, og stilte mange gode spørsmål. Vi fikk også snakket med jurymedlemmer og fikk høre deres respons på filmen. Ellers hadde festivalen lagt opp til et svært tettpakket program, med mottakelser, pressekonferanse og gallavisning med rød løper. Travelt, men kjekt, sier Bjørknes.

Han sier at selv om Karlovy Vary ikke er en markedsfestival, finnes det alltid et uformelt marked.

– For vår del håper og tror jeg at deltakelsen i Tsjekkia vil føre til at vi blir invitert til flere festivaler. Det er det en poetisk, kunstnerisk film som «History of love» trenger mest, sier Bjørknes.