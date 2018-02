Rogalandsmesterskap for skolekorps i helgen

I år er det musikkorpsenes år, og rogalandsmesterskapet (RM) for skolekorps arrangeres i helgen. Hele Bjergsted Kulturpark tas i bruk. Stavanger Konserthus med både Fartein Valen og Zetlitz, Stavanger Kulturskole og Universitetet skal huse korpsmusikanter og publikum denne helgen.

Konkurransen er fordelt i fire divisjoner. Lørdag konkurrer 1.-4. divisjon for korpsene med janitsjarbesetning, og søndag konkurrerer 1.- 4. divisjon for korpsene med brassbesetning. I tillegg er det en egen divisjon for juniorkorpsene. Disse får ikke plassering og poeng, men en tilbakemelding fra dommerne og tittel etter en fremragende egenskap de har vist i framførelsen. 55 skolekorps er representer i konkurransen, og 28 korps i Junior RM.

Samtidig som korpsene spiller konkurranse, er det et eget seminar for aspirantene lørdag og søndag. Seminaret avsluttes med konsert i Konserthuset klokken 15.00 begge dager.

Samme helg arrangeres det også solist- og ensemblekonkurranse på UiS. Hele 102 solister og 46 ensembler deltar. Konkurransen er delt i tre klasser etter alder. Alle konkurransene bedømmes av lokale musikere og lærerkrefter fra blant annet Stavanger Symfoniorkester, UiS og Stavanger kulturskole.