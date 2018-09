Don't worry, he won't get far on foot

Sjanger: Drama. Nasjonalitet: USA 2018. Regi og manus: Gus van Sant. Skuespillere: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Mark Webber, Udo Kier, Carrie Brownstein, Beth Ditto, Kim Gordon. Lengde: 1 time 54 min. Aldersgrense: 12 år. Kinopremiere: 14. september.

Drita full forlater alkoholiserte John (Joaquin Phoenix) en fest fordi noen vet om en fest med enda finere damer. Dagen etter våkner han på intensiven, lam fra halsen og ned etter en voldsom bilulykke. Uten så mye som et tequilashot innen rekkvidde. Noen år senere er John en kjent og kontroversiell tegneserieskaper. Elsket og edru.

Det er de store trekkene i historien om John Callahan, basert på hans egen selvbiografi. Men mellom de to ytterpunktene finnes en både rørende og tankevekkende historie om hvordan vi alle har muligheten til å reparere oss selv når alt tilsynelatende er knust, ved å be andre om hjelp, snakke om det som tynger oss - og å tilgi andre og seg selv.

Tragikomisk feelgood

Anonyme Alkoholikeres (AA) velkjente 12 trinn er sentrale. Det er også et knippe herlige gruppemedlemmer, spilt av blant andre musikerne Kim Gordon og Beth Ditto.

Scott Patrick Green

Johns reise fra helvete til himmel er skildret med sedvanlig, bred Hollywood-pensel, og det er ryddet plass til hele følelsesregisteret. At kynisk galgenhumor krydrer det hele, er et veldig stort pluss. Det kunne fort blitt for klamt.

«Don’t worry, he won’t get far on foot» er først og fremst en tragikomisk underholdningsfilm med livsvisdom av feelgood-sorten. Men den utmerker seg også med svært solide skuespillerprestasjoner og et stilig, oppstykket fortellergrep.

Sterke rolletolkninger

John Callahan er en person som det ikke går an å mislike, til tross for sine mange personlighetsskavanker. Hans forvandling fra alkoholisert døgenikt, via bitter og krenkbar rullestolavhengig som koser med offerrollen, til en fyr med humor, selvironi og livsglede, er mesterlig spilt av Joaquin Phoenix.

Og AA-sponsoren Donnie er en person det ikke er til å unngå å bli fullstendig fjetret av, utrolig stilig portrettert av Jonah Hill. Dekadent og livstrett, og med en kynisk avstand til sine «piglets» i AA, er han latterlig, likandes og tragisk på en gang.

Og som en herlig, ekstra bonus: John Callahans frekke, satiriske striper.