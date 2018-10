Egentlig var det ikke så veldig mye jul over den aller første tegnekonkurransen Aftenbladet arrangerte like før jul i 1968, for nøyaktig 50 år siden. Temaet var Afrikanske eventyr, og konkurransen var i samarbeid med et forlag som skulle gi ut en bok.

Men interessen var så stor at ideen ble tatt videre - etter et lite års pause, riktignok: Fra og med 1970 har det vært arrangert tegnekonkurranse med jul som tema hvert eneste år - og hvert eneste år sendes det inn tusenvis av tegninger. Rekorden er langt over 20.000 tegninger, de siste årene har vi fått inn rundt 15.000 arbeider.

Fakta: Juletegninger i 50 år Her er alle temaene fra 1968 til i år: 1968: Afrikanske eventyr 1970: O jul med din glede 1971: Synger og leker... 1972: Vise menn fra Østerland 1973: Glede 1974: Vi forbereder julen 1975: Jul i fremmed land 1976: Et barn er født i Betlehem 1977: Julegaven 1978: Barneåret 1979: Slik ønsker jeg meg julen 1980: Lys 1981: Det store julekoret 1982: Fred på jorden 1983: Jeg er så glad hver julekveld 1984: Julevinduet 1985: Julehilsen 1986: Julenatt 1987: Julegjesten 1988: Julesang 1989: Deilig er jorden 1990: Mens vi venter 1991: Juleevangeliet 1992: Juledrøm 1993: Julefred 1994: Juleønsket 1995: Jul 1996: En annen jul 1997: Juleglede 1998: Håp 1999: Den flotteste gaven 2000: Julekoret 2001: God jul 2002: Min jul 2003: Juletanker 2004: Så glad er vi 2005: Adventskalenderen 2006: Min engel 2007: Julebyen 2008: Glade jul 2009: Julegaven 2010: Juledrømmen 2011: Fred på jorden 2012: Julegrana 2013: Julestemning 2014: Nisseverksted 2015: Jul i fremtiden 2016: Min ønskeliste 2017: God jul 2018: Julenatt

Imponert

– Det er fantastisk, og vi blir imponert hvert eneste år, sier Hege Solbakken Sæbø. Hun har deltatt selv også, men ikke helt fra starten - det aller første året var hun nyfødt baby. Da passer det godt at jubilanten har ansvaret for jubileumsåret i tegnekonkurransens stolte historie.

– Ja, vi er faktisk veldig stolte av denne tradisjonen, sier hun.

– Det er flott å se hvordan barnehager og skoler bruker tid på å skape sine julebilder, år etter år. Og hvert år blir vi i Aftenbladet begeistret når vi ser hvor mye arbeid og fantasi barna legger ned.

Sæbø tror også tegning kan være et godt avbrekk fra alle skjermene barna forholder seg til hver dag.

– Å gjøre seg flid med en tegning gir en ro og en konsentrasjon som man kanskje ikke får med en skjerm. Jeg tror det å sitte og tegne kan være godt for den mentale hygienen og godt for kreativiteten til mange barn.

Nå er det tid for å se framover - til årets konkurranse. Temaet er julenatt, og det kan romme mye. Vil dere tegne spenningen rundt treet hjemme i stua - med gaver og familie og god mat? Eller en kald snønatt under blinkende stjerner? Eller er det noen som heller vil tegne mennesker på flukt, helt andre steder i verden, under andre stjerner? Eller kanskje noen vil tegne den første julenatt i Betlehem?

Gode råd

Mulighetene er mange, og dere bestemmer helt selv hva dere vil tegne. Men noen gode råd kan dere få med:

Bruk ark uten striper, ruter eller hull.

Ikke brett arket når du sender tegningen til oss.

Ta bilde av tegningen din før du leverer den, så har du den til senere.

Vi kan dessverre ikke ta imot tredimensjonale arbeider.

Fire klasser

Som vanlig deler vi inn i fire grupper:

1. Barn i førskolealder, 1. og 2. klasse.

2. Elever i 3., 4. og 5. klasse.

3. Elever i 6. og 7. klasse samt ungdomsskolen.

4. Gruppearbeider (Gruppe er fra og med tre personer).

Premier

Hovedpremie: 2500 kroner.

Gruppepremie: 600 kroner.

Individuelle arbeider: 200 kroner.

Vi premierer flere arbeider i hver klasse. Premierte arbeider får diplom og blir sendt i retur. Premierte arbeider som ikke kan sendes via posten, må hentes innen utgangen av februar.

OBS OBS!

Bakpå tegningen MÅ du skrive tydelig og helst med blokkbokstaver:

• Navnet ditt

• Adresse

• Alder

Dersom du sender inn tegningen via skolen, må du skrive klassetrinn, skolens navn og skolens returadresse.

Ønsker du tegningen din tilbake, kan de ikke-premierte arbeidene hentes i Stavanger Aftenblad i Stavanger innen 31. desember. Har du ikke anledning til å hente den, kan det være lurt å ta bilde av arbeidet ditt før du leverer tegningen fra deg.

Innleveringsfrist

Leveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00 – 15.30.

Postadresse: Stavanger Aftenblad, P.b. 229, 4001 Stavanger. Merk konvolutten: Julenatt

Innleveringsfrist for å bli vurdert av juryen: Fredag 23. november 2018.

Lykke til!