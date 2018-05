Kor e søljene? Kor e flaggene og kor e keeeepen? ME REKKE DET ALDRI!

Å, harrliga… Kor e søljene? Ungene har sikkert vokst ut av flaggene. Mens bunaden er for stor nederst og for liten øverst og midt på har det gått ringorm i Frafjord-søljå. Og bunadsskjortene, hvor har vi gjort av bunadsskjortene i lin og krepp, og keeeepen? Vi trenger garantert ullundertøy, og det blir for varmt, og ungene får gnagsår av bunadskoene, men de kan ikke gå i joggesko heller, for hvis svigermor ser bildene på Instagram av det, i kombinasjon med keeeepen, da har vi et forklaringsproblem av episke dimensjoner. Hvor er forresten passene? Vi må stryke flaggene med vindretningen i år, for i fjor så de ikke ut, og jeg aaaaner ikke hvor oppskriften på potetsalat med gome har gjort av seg. Ikke har vi pusset sølvtøyet, ikke har vi vasket skittentøyet og ikke har vi vaska golvet, børi ved eller satt opp håret i føggelbænd, for det må du når du skal gå med Jelsa-keeeep, og det blir varmt. Jeg hater den kanoen på hjul som speiderne drasser rundt på i folketoget, og når går folketoget? Er det klokka fire, kvart på fire, fem på sju eller er det i forlengelsen av russertoget. Hvorfor russerne skal ha eget tog må gudene vite, men den internasjonale skolen går alltid først i barnetoget med et gigantisk korps, og vi må stå i to og en halv time før ungene våre kommer – uten keeeep, selvfølgelig, men med knallpistol som de har fått av svigermor.

Jon Ingemundsen

Hvis vi ikke får at ketsjupmerkene på søljetøyet og syttenemaisløyfene kan vi ikke stå vakt på styltene på skolen, og så blir du stående der uten å få spist, og hvorfor er det alltid vårt klassetrinn som må rydde etter potetløpet og hestehovkastingen? Vi må kjøpe gnagsårplaster til skuldrene, for den Setesdal-keeeepen er blytung, jaffal når det regner, og det er garantert meldt snø. Da er keeepen håpløs, og hvordan starter det fjerde verset på «Hvor hen du går til Lifjell» som ungene skal synge, og hvis presten heller ikke i år klarer å snakke INN i mikrofonen er det ingen som hører når han forteller om Eidsvollsmennene og sjøfolka under krigen og Wenche Foss og det lille barnet i stallen. Så finner du ut, rett før flaggheisinga, at søljå som Hardanger-keeepen skal festes i er full av gome og krokan, og da skal du ha takk, for krokan er fra Tyskland, og er det en dag du ikke skal snakke om krigen, så er det mens du må spurte fra Tasta til Eiganes for å dra ungene ut av toget, ellers rekker vi ikke styltene. Da blir det bråk på neste FAU-møte og rømmegrøten svir seg, og russetoget nå for tiden er jo bare rølp, og så må vi parkere på Hjelmeland for de har stengt av alle gatene østenfor sol og vestenfor Madla. Skal vi til Jansen sine og grille, Jensen sine på koldtbord eller Johnsen sine på aspik som setter flekker på keeeepen eller på flagget som ungene har sopt etter seg og ikke respekterer de Eidsvoll, ikke respekterer de grunnboken og ikke vet de hvor keeeepen er, for den kastet de fra seg da toget passerte Hillevåg stasjon. Hvor er strykejernet? Kremen på pavlovaen kommer til å bli sur og ikke har vi kontanter til å betale korpset, men selvfølgelig går fotball-laget til ungene som nummer 402 i folketoget, etter speideren, og de vinner jo uansett prisen for beste innslag med den kanoen på hjul med noen tuja-kvister og rhododendron teipa på. Vi har glemt å vanne ripsbærbuskene, så hjemmelaget saft kan vi bare glemme, for det er umulig å få av keeeeeeepen. Er det furet værbitt over landet eller over vannet? Hvem er Nordahl Grieg?Var han liksom med da Einar Gerhardsen og Svein Kvia og di kjempa mot russerne og dikta opp grunnloven og “Sønner af Norges det ældgamle Rige, Sjunger til Harpens den festlige Klang!”, en sang korpset spiller klokka 04.30 når de marsjerer gjennom stua vår? Herre…hvor er regnkeeeepen? Har vi snøkeeeep? De er nok utsolgt for både det og poteter og gome.

Vi rekker det aldri. ALDRI SIER JEG!

Stavanger kommune

Det hjelper ikke at naboen ar klippet plenen, for det må være måte på pollenallergi. E bjørkå sprungen? Hvor er zyrtecen, hvor er bunadsbeltet og hvorfor har Mette Marit Tjelta-keeeeep når hun kommer fra Skaugum og burde ha Hallingstakk? Jeg hater når barnetoget går om Storhaug, og når sterter det i år? Ni? Kvart over ni? Ti på halv ti? Kvart over ti på halv? Kan de ikke bestemme seg snart? Ungene må uansett møte 06.00 utenfor Fisketorget, og da fryser de seg i hjel i en pøl av kronesis med krokan og keeeep-mangel, og jeg kjøper ikke en Kaptein Sabeltann-heliumballong til kroner 599 som fyker til himmels etter 39 sekunder. Vi skulle gått på den etniske festen i Bjergstedparken og spist mat fra Jetiopia eller Sudanistan, men da må vi parkere på Bryne og ta toget inn, og toget går om Storhaug, for hovedveien er stengt av speiderne som skal drasse den utrolig irriterende kanoen på hjul helt fra sentrum til Madlaleiren. Hvor er slipset? Hvor er Kong Harald og Sonja Hennie ? Hvor er filmen til videoapparatet og hvorfor er folk så opptatt av keeeeeep?

Så kommer de bort og spør: Er det Erfjordbunad, Jelsadrakt eller Høystakk du har på deg, som om jeg vet det? Skal jeg liksom, mens jeg lager hjemmelaget sølvtøy og pusser syltetøyet, ha oversikt over sånt? Og læreren kan ikke gå i tog, for da må de avspasere fra midten av oktober til slutten av februar, og ingen vet hvor fanen til 2B er, men hvem bryr seg når speideren har den forbanna kanoen med buskas på hjul og flagg som er så store at de holder på å knekke han åtteåringen som må bære dem over Storhaug? Har noen sett keeeepen min? Hvor er posene med aprikosene? Hvor er Kasper, hvor er Jesper og hvor er Jehovas vitner egentlig på 17. mai? De slipper vel unna, og det kan de være glade for, for da slipper de å bruke HELE PINSEHELGA PÅ Å FINNE DEN IDIOTISKE KEEEEEEPEN!

Men det er kjekt for ungene da.