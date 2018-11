Ynglingen (150) og Sky Sing (50) feirer seg selv

Sky Sing var blant de første tensing-korene som ble etablert i Norge. Tensing-bevegelsen i Norge var for en stor del knyttet til Ynglinge-foreningene (KFUM) i de forskjellige byene. 50 år etter oppstarten er Sky Sing det eldste gjenværende ten sing-koret i landet.

På fredag feirer koret seg selv med en konsert i St. Petri. Her deltar blant andre Sigvart Dagsland og Sindre Eide. Sistnevnte startet koret i 1968.

Sky Sing er en del av Ynglingen, som aldersmessig leder med 100 år på Sky Sing. Også dette jubileet skal markeres. På lørdag er det fest for voksne i Ynglingens lokaler på Lassa. Tidligere på dagen er det julemesse samme sted, og på kvelden arrangeres det konsert med dePresno for ungdommer. Søndag er det festgudstjeneste i St. Petri, og «Syng, for Guds skyld» på kvelden. Her deltar blant andre Keryx, Sky Sing-bandet som ble ledet av Håkon Berge og har fostret en rekke dyktige musikere.

150 år med aktiviteter

Stavanger KFUK-KFUM Ynglingen er en kristen barne- og ungdomsforening tilsluttet Norges KFUK-KFUM. Foreningen har cirka 1000 medlemmer. Ynglingen består blant annet av speider, småbarnsklubben Knerten, familieaktiviteten Vill og Voldsom, tensingkoret Sky Sing, KFUM volleyball, fotball og håndball, ungdomsklubb, Senior-Ynglingen, Kristent Kvinneforum, Y's Men-grupper, KFUK-ringen, Ynglingen Familie og en rekke enkeltarrangementer. I tillegg samarbeider foreningen tett med blant annet KRIK (Kristen Idrettskontakt).

Privat

Unge Mænds Kristelige forening ble stiftet i 1868 med omlag 50 medlemmer i lokalene til kjøpmann Loss i Øvre Holmegate 24. Det ble ganske fort vanlig å kalle foreningen for Ynglingen. Den gangen var det Peter Hærem som tok initiativet sammen med sin bror Rasmus til å starte en forening basert på det Peter hadde sett av ynglingeforeninger i Tyskland. Han hadde møtt foreningene da han reiste rundt der sommeren 1868 som utsending fra Israelsmisjonen.

Foreningens målsetting har vært, og er i dag, å «utvikle hele mennesker, med ånd, sjel og kropp». Ynglingen er, foruten kristen forkynnelse, opptatt av samfunnsaktuelle verdispørsmål, barn og unges oppvekstvilkår.

Vil hindre utenforskap

Ynglingen holder i dag til på Lassa og består av en rekke møtelokaler, kapell, et stort foajéområde med kiosk, festlokaler, håndball/volleyballbane og garderobeanlegg. I tillegg har foreningen et stort leirsted på Vier ved Hommersåk. Nettopp barn og unges oppvekstvilkår er viktig for Ynglingen i 2018, forteller daglig leder Ida Lorentze Vik.

Privat

– KFUK-KFUM er på vei litt tilbake til opprinnelsen. I dag ser vi blant annet på muligheten til å bygge opp et såkalt forandringshus i Stavanger. Dette konseptet, som er etablert på Østlandet, handler om å gi barn og unge et tilbud som hindrer utenforskap.

Dette er ikke konkrete planer ennå, men Vik sier det forteller mye om hva Ynglingen ønsker å jobbe for. Men først skal historien feires, både med nåværende og gamle medlemmer.