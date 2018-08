Her er programmet til årets Kammermusikkfestival

– Når det gjelder tema tar vi gjerne det første og beste som ramler ned i hodet på oss, sier en leende Christian Ihle Hadland, som er kunstnerisk leder for festivalen.

Fakta: KAMMERMUSIKKFESTIVALEN VARER FRA: Tirsdag 07. august til søndag 12. august. HVA ER KAMMERMUSIKK?: Er betegnelsen for musikk fremført av noen få utøvere, i motsetning til musikk for orkester. KAMMERMUSIKKFESTIVALEN: Ble først arrangert i 1991 av cellisten Truls Mørk og oboisten Gregor Zubicky. I årene 2004 til 2009 var Grieg Trio kunstneriske ledere, etterfulgt av pianisten Christian Ihle Hadland. Festivalsjef er Katrine Lilleland. ANTALL MUSIKERE: Hvert år deltar minst 20-30 musikere. FRIVILLIGE: Festivalen drives av rundt 70 frivillige. EUROPEISKE FESTIVALORGANISASJONEN: I 1997 ble Kammermusikkfestivalen i Stavanger tatt opp i den europeiske festivalorganisasjonen, som den eneste i Norge ved siden av Festspillene i Bergen. INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY: Siden 1996 har festivalen også bidradd til fremvekst av nye talenter. Deltakere fra hele verden kommer til mesterklassene i ISA–International Summer Academy – for å lære musikk og dans av erfarne utøvere gjennom to uker. I tillegg til undervisningen får de adgang til alle konserter, hvor de kan oppleve sine forbilder på nært hold. Kilder: Wikipedia, Kammermusikkfestivalen.no, Katrine Lilleland.

Dyr og Claude Debussy

Og nei, den franske komponisten Claude Debussy har ingen tilknytning til dyr. Hvert fall ikke i denne sammenhengen. Årets tema ble til da den opprinnelig ideen dyr bare holdt til halve programmet. Festivalens kunstneriske leder kom med løsningen.

– I år er det 100-år siden Claude Debussy gikk bort. Han har mange kammermusikkverk, som ikke nødvendigvis blir spilt ofte. Vi tenkte det var fint å markere 100-årsjubileet og bruke hans fine verk sammen med dyretemaet, forteller Ihle Hadland.

– Noen ganger mikser vi to ting sammen selv om de nødvendigvis ikke har noe med hverandre å gjøre.

Under festivalen kan du dermed høre alt fra Camille Saint-Saëns «Dyrenes karneval», med løvemarsj, høns og haner, elefant, gjøk, kenguru og svaner, til «Fuglenes avgrunn» (Olivier Messiaen), Schuberts sprellende ørretkvintett, Heinrich Ignaz Franz von Bibers nattergaler, vaktler og frosker, til Edvard Griegs fugler.

Programmet til Kammermusikkfestivalen smaker av fugl

Pål Christensen

Fra Beethoven til Drangsholdt

Fjorårets festival satset på de yngste. Det vil de ta med seg inn i årets festival, samtidig som de vil få med seg mangfoldet. Et prosjekt som startet lenge før selve Kammermusikkfestivalen.

– Vi har vært til stede med kammermusikk på Gladmaten og The Tall Ships Races. Vi har forsøkt å være mer synlige i bybildet for å vise at Kammermusikkfestivalen ikke bare er for de spesielt interesserte, sier festivalsjef Katrine Lilleland.

Tirsdag markeres starten på årets festival med åpningskonsert av Oslo Kammerakademi i domkirken. De skal fremføre Ludwig van Beethovens «Parthia op. 103».

Jarle Aasland

Årets åpningstale vil bli holdt av Janne Stigen Drangsholt.

– Vi ville ha noen som kan sette selve festivalen i et større kulturpolitisk bilde, sier Lilleland, som mener Drangsholt er en interessant stemme for kulturlivet i Stavanger og Sandnes.

Hun beskriver at Kammermusikkfestivalen er en smal festival som nødvendigvis ikke trenger å være det.

– Vi vil gjerne bli synlig i Stavangers kulturliv. Det er viktig for oss at festivalen holder på sin kjerne, som er kammermusikk, men vi er også åpne for å bringe inn spennende impulser fra andre - slik som Drangsholt.

Tar festivalen til Fargegaten

Mens de fleste konsertene vil finne sted i domkirken, Skur 2 eller konserthuset, har også festivalen valgt å bringe kammermusikk ut til folket.

– Vi tar oss en svingom til Fargegaten og Østervåg fredag. Her vil vi holde gratiskonserter på Cirkus, Blyge Harry og Frøken Phil, sier Lilleland.

Skotske «Maxwell Quartet» skal underholde med skotsk folkemusikk og en og annen avstikker til den klassiske verden. Hvis været spiller på lag blir det utendørs gatekonsert i Fargegaten.

– Vi ønsker å åpne opp for et yngre publikum. Kanskje tenker de at kammermusikk er kult og interessant. Uansett blir det gøy å gjøre noe helt nytt.

Regional arena for samtidsdans (RAS)

Egne forestillinger for barn

Nytt for året er at festivalen har utviklet og utvidet barneprogrammet.

– I år har vi jobbet for å invitere barnehager og skolefritidsordninger (SFO). Fredag kommer de til Sandnes kulturhus og Stavanger konserthus på lukkede visninger for å se "Ka då for?».

"Ka då for?» er et samarbeid med Regional arena for samtidsdans (RAS) og Sandnes kulturhus. Forstillingen vil være mulig å se for alle lørdag i Sandnes kulturhus.

– Det er en spennende sammensetning av samtidsdans og kammermusikk, sier Lilleland.

Hun er opptatt av å bringe inn dyktige kunstnere i regionen som kan formidle scenekunst og musikk til barn.

– Vi er glade for å ha RAS med på laget. I tillegg er vi stolte av å kunne vise frem barneoperaen «Den magiske hatten» på søndag, som er lagd av lokale kunstnere. Vi håper mange barn vil ha glede av denne flotte forestillingen.

Årets program

Jon Ingemundsen

Tirsdag 07. august:

– Åpningskonsert i Stavanger domkirke 19.00.

Onsdag 08. august:

– Lunsjkonsert klokken 13.00 i Skur 2.

– Ettermiddagskonsert klokken 17.00 i Skur 2.

– Kveldskonsert klokken 19.00 i Stavanger domkirke.

– Håkon Austbø i samtale med Christian Ihle Hadland og Jan Bjøranger i Stavanger domkirke klokken 20.45.

– Sen kveldskonsert i Stavanger domkirke klokken 22.00.

Torsdag 09. august:

– Lunsjkonsert klokken 13.00 i Skur 2.

– Ettemiddagskonsert klokken 17.00 i Skur 2.

– Kveldskonsert i Stavanger domkirke 19.00.

– Kveldskonsert i Sola ruinkirke 22.00.

Fredag 10. august:

– Lukket forestilling for barnehager og SFO klokken 11.00 i Stavanger konserthus.

– Lukket forestilling for barnehager og SFO klokken 11.00 i Sandnes kulturhus.

– Lukket forestilling for barnehager og SFO klokken 13.00 i Stavanger konserthus.

– Lukket forestilling for barnehager og SFO klokken 13.00 i Sandnes kulturhus.

– Lunsjkonsert 13.00 i Skur 2.

– Gratiskonsert Fargegaten, Blyge Harry og Frøken Phil 19.00.

– Kveldskonsert klokken 20.00 i Utstein kloster.

Lørdag 11. august:

– Familieforestilling «Ka då for?» klokken 13.00 i Sandnes kulturhus liten sal.

– Konsert med Oslo Kammerakademi klokken 13.00 i Stavanger domkirke.

– Familieforestilling «Ka då for?» klokken 15.00 i Sandnes kulturhus liten sal.

– Bananaskonsert klokken 19.00 i Kunsthall Stavanger.

Søndag 12. august:

– Festivalartister deltar i Gudstjeneste i Stavanger domkirke klokken 11.00.

– Barneopera «Den magiske hatten» klokken 15.00 i Stavanger konserthus - mezzanien.

– Avslutningskonsert klokken 19.00 i Stavanger domkirke.