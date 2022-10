Stortingspresidentens tale

Denne biografien kunne med fordel vært utgitt etter at Masud Gharahkhani har fullført sine plikter på vegne av fellesskapet.

Det er lett å bli glad i Gharahkhanis folkelige penn, skriver vår anmelder.

Anna Serafima S. Kvam Litteraturkritiker

Stortingspresident Masud Gharahkhani bærer på erfaring og politiske evner som kan lære oss mye. Om Norge, og om Iran – landet han og foreldrene flykta fra på åttitallet, da ayatollah Khomeini festet sitt jerngrep. Den lille familien på tre ankom Norge da Gharahkhani var fem år, med én dollar i farens lomme. Fra asylmottak på Larkollen bar det til det lille tettstedet Skotselv. Noen tiår senere ble Gharahkhani valgt til stortingspresident.

Det innledende fortellergrepet er slående. Fra det nasjonalromantisk dekorerte «Fugleværelset» på det norske slottet, hvor Gharahkhani skal til sin første audiens hos Kong Harald, tar han leserne deretter med til minnene om «de skremmende lysene på himmelen» under oppveksten i Teheran, som Irak-diktator Saddam Hussein angrep med raketter på 1980-tallet. Det er utvilsomt spesielt å få innblikk i hva Gharahkhani husker fra ayatollahens og krigens hjemland, mens et revulosjonsopprør igjen reises i Iran og bombene regner over hustak her i Europa.

Bestefedre og bedehus

Den kontrastfylte tonen forfatteren slår an, vedvarer ved at Gharahkhani innimellom betraktninger om besteforeldrene han ikke lenger kan besøke i Iran, tilbyr en patosfylt prosa om sitt forhold til «verdens mest demokratiske land». Blant annet omtales naturen som en «katedral», og leseren får lære at det knapt finnes noe bedre sted å besøke enn Eidsvoll, hvis «du virkelig vil kjenne på den urkrafta som har skapt nasjonen Norge». La det ikke være tvil: Det er stortingspresidenten – «nummer to etter kongen» – som taler i denne boka.

Gharahkhanis varme følelser for Norge virker helt ektefølt, og det er på mange måter befriende at han slår seg løs i uhemmet begeistring, som gjenspeiles i et radikalt og ujålete bokmål. Her er det Arbeiderparti-ørner som «buklander», og potetnorske svogere som «smiler som fiskeboller». Tross i at det innledende stilsikre fortellergrepet glipper etter hvert, er det lett å bli glad i Gharahkhanis folkelige penn.

Men innimellom betraktninger om den sprøstekte ribbesvorens og bygdekulturens gleder åpnes det gliper inn i erfaringer som er mer kompliserte enn den lykkelige fortellingen om en alltid takknemlig mann – gliper Gharahkhani ofte tetter igjen med en stortingspresidents forsonende konklusjoner, før leseren vil rekke å kjenne ordentlig på ubehaget i problemstillingene som formidles.

Det gjelder særlig når han skriver om opplevelsen av å bli stående alene som helt fersk rikspolitiker høsten 2017. Som leder av partiets migrasjonspolitiske utvalg ble han ansiktet utad for Arbeiderpartiets nye linje i flyktningpolitikken, mens mediene ellers flommet over av bilder og rapporter fra Moria-leiren. Gharahkhani sto overfor ekstremt eksternt press, mens stemninga snudde bakover i partirekkene, som hadde sluttet seg til politikken han forsvarte. Dessuten ble han anklaget for å være en innvandrer som «trakk stigen opp etter seg».

Enorme kontraster

Det burde ikke overraske at Gharahkhani vurderte å gi seg. Men vipps, etter noen støtteerklæringer fra partikontoret bestemte han seg for: «å stå løpet ut». Hvor ble det av betraktningene om hvor grensene går mellom det å gi enkeltpolitikere ansvar og regelrett kaste dem under bussen? Tilløpene til slike høyaktuelle problemstillinger finnes i Gharahkhanis bok, men de forfølges sjelden inn dit hvor forfatteren risikerer å måtte konkludere i et uforsonlig landskap.

Jeg krever ikke at Gharahkhani skal ikle seg følelser han ikke har, eller by på flere private erfaringer. Bare å fortelle om hvordan faren hans – og etter hvert hele familien – levde under fysiske trusler fra rasister over flere år, er opplevelser det neppe er enkelt å dele. Det er også grunn til å understreke at Gharahkhanis klokkeklare fordømmelse av religiøs ekstremisme antagelig kommer med en annen kostnad for ham enn mange andre. At stortingspresidentes hverdagsliv er ganske usynlig i denne boka, skyldes sikkerhetshensyn. Som han skriver om meldingene han fikk etter å ha blitt valgt: «Det var en påminnelse om at jeg må være litt varsom.» Og ja, den brutaliteten – om enn i liten skrift og nesten bortgjemt i festtalenes mellomrom – er også en fortelling om det Norge som bor i Gharahkhanis hjerte.

Stortingspresidentens selvbiografi kunne med stor fordel viet drammenseren og den politiske fritenkeren Gharahkhani større spillerom. Likevel er det en viktig bok om noen av de aller mest motsigelsesfylte sidene ved «verdens mest demokratiske land».