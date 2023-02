Aldri kjedelige

Bob Hund skal ha for at de alltid våger – og aldri er kjedelige.

Bob Hund hviler aldri. Nå gir de – irriterende nok – ut en halv plate.

Leif Tore Lindø Journalist

Bob Hund: Drömmen är en råvara (Adrian Recordings)

Vi har hatt mye moro med Bob Hund siden tidlig 90-tall. Det svenske indierockbandet har vært et pussig, tøft, uberegnelig, morsomt og solid ørefølge. De har også vært veldig opp og ned, noe de definitivt er på dette halve albumet (seks sanger, de siste seks kommer senere). Åpningen er en medrivende og lettlikt danserocklåt, og veldig fort beviser Bob Hund noe vi visste fra før: De er aldri kjedelige. «Rätten at ropa högst» er et hakkete lite teaterstykke, en slags kampsang mot brølapene. «Nu har du gått för longt» følger i samme sporet. Man kan ane at dette er rester etter «Bobhundmusikal», bandets forestilling fra 2020. Teatralsk, storslått, rikt lydbilde, morsomt og som alltid med originale vendinger.

Bob Hund er seg selv, og de skal ha for det. Ikke alt treffer. Noen ganger rekker de ikke lenger enn til «fint» eller «fint, og litt rart». Forhåpentlig er del 2 av albumet enda et hakk bedre.

Beste spor: «Vilken natt för en dagdröm», «Rätten at ropa högst»