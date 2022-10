Odd roper i skogen

Odd Nordstoga roper ganske godt i skogen.

Odd Nordstoga har tatt turen ut i skogen for å reflektere. Det gjør han ganske godt.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Nå nettopp

Odd Nordstoga: «Ut i skogen» (Universal)

Nordstoga har overtatt et småbruk i Trysilskogen. Der er det mye ... skog. Musikeren Nordstoga har gått ut i skogen, tenkt og endt opp med å synge om røtter, store spørsmål, lykken, livet og alt det der. Han låter som seg selv, med ett bein i viseverden, ett i popmusikken og lange ører bakover til norsk tradisjonsmusikk. Han har også et fabelaktig godt band. Albumet lukter og smaker av jord, skog, bygd, trevirke og ekte instrumenter. Gode, solide sanger, stort sett, drevet fram av en sanger som er uspektakulær samtidig som han er veldig god. Han passer inn blant felene, strengeplukket og det behersket komp. «Ut i skogen» inneholder mye godt stoff. I tillegg er det et par sanger som beint fram er ganske kjedelige, idéfattige og låter mest som vådeskudd fra jakten. I Odd Nordstogas diskografi vil «Ut i skogen» trolig bli stående som nok en solid plate, men ikke et høydepunkt.

Beste spor: «Alt slik det var laga», «Godt nok»