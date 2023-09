Mye å rette på

RESTAURANT: Maten som serveres på Firelake nå står ikke i stil med prisene. Det er mye å rette på før dette kan anbefales.

Stort mer sentralt i Stavanger er det vanskelig å komme

Harald Birkevold Matanmelder

Firelake Hotel Atlantic, Olav V Gate 3, Stavanger Åpent kjøkken 17–22, søndag stengt Booking: firelake.no

Atlantic Hotel i Stavanger er, tross sterk konkurranse, fortsatt en staselig adresse. Den omfattende og kostbare ansiktsløftingen som hotellet fikk i 2017 var helt nødvendig i et nytt konkurransebilde. Og restauranten Fire Lake, som åpnet kort tid etterpå, skulle igjen plassere Atlantic på restaurantkartet.

Moderne hotellpreg, med godt lys fra store vinduer

Åpningen av Atlantic Hotel markerte starten på slutten for Stavanger som filleby. Da hotellet åpnet i 1952 trakk byens spissborgerskap et lettelsens sukk. Endelig – endelig! – kunne de som hadde fått det til her i livet, møtes i egnede omgivelser.

Tartar av okse med pærer

I flere tiår, men særlig på 1950- og 60-tallet, var Atlantic nærmest synonymt med det lille som fantes av sofistikert restaurantkultur i Stavanger, med sine striglede kelnere og sine utenlandske og temperamentfulle kjøkkensjefer.

Slik er det jo ikke nå. Stavanger har tre restauranter med stjerne i Michelin-guiden. Det ville forundre meg stort om ikke en eller to andre restauranter får sin stjerne i løpet av få år, med mindre dyrtiden knekker ryggen på dem.

Stive priser

For å være med helt der oppe kreves det maks innsats. De rette folkene på kjøkkenet og i restauranten. De rette råvarene og den rette menyen. Konkurransen om gjestene er knallhard.

Firelake i dag har priser, og et uttalt ambisjonsnivå, som dessverre ikke står helt i stil med maten som blir servert. Omgivelsene i restauranten er fortsatt moderne og fine, de signaliserer hotell, men med klasse. Menyen, med vekt på retter fra grillen, er ikke veldig omfattende.

Tomat tartar

Vi valgte tre forretter; en tartar på ternet oksekjøtt, en vegetarisk tartar på tomat og en liten grillrett av spansk iberico-svin, mest kjent som skinke.

Hovedretter fra grillen: Jeg ville ha en entrecôte, med bearnaise. Litt grillet mais til. Hun valgte dagens fisk, som var torsk, også den grillet.

Gode bobler

Som aperitif og som drikke til forrettene en champagne brut majeur fra Ayala, en riktig god vin på 40 prosent pinot noir, 40 prosent chardonnay og 20 prosent pinot meunier. Elegant, frisk, med litt fylde.

Noen stykker brød av focaccia-typen, og litt hvitløksmajones. Brødet var kaldt og litt tørt. Aiolien var i overkant syrlig.

Tartaren (den med kjøtt) ble servert med en viss bravur, i en glassklokke fylt med røyk. Et artig visuelt triks, men med den bivirkningen at retten hadde fått et litt for kraftig røykpreg etter min smak. Tilbehør av syltet pære og rått egg, en pen rett.

Iberico, grillet spansk svin

Tomat-tartaren manglet salt, noe som gjorde at det var litt lite smell i smakene. Rett og slett litt vannete, og det tørkede brødet til var blitt litt seigt. Denne retten trenger en oppstrammer for å fortjene plass på menyen.

Små biter av grillet svin smakte utmerket, med garnityr av plomme og fersken, med røkte mandler og en innkokt sjy med asiatisk tilsnitt. Dette var den klart beste forretten.

Virkelig svakt

Kjøttretten, fra en restaurant som markedsfører seg som et slags grill-tempel, var en bastant nedtur. Entrecôten var stekt som bestilt – medium rå – og smakte i grunnen ganske bra, men var rett og slett altfor salt. Og tilbehøret var virkelig svakt. Seig og brent sopp, kald mais. Bearnaisesausen hadde ok temperatur og fylde, men var også veldig salt.

Entrecôte

Konkurransen på biff er hard i Stavanger, det finnes en rekke restauranter som gjør dette bedre. Noen, som Idsøes nye grillrestaurant, gjør det veldig mye bedre til omtrent samme pris.

Til kjøttet vin på glass, en malbec fra Argentina som kanskje var litt i varmeste laget, men ellers en svært ok kjøttvin med myke og runde tanniner.

God torsk

Torsken var bedre, den var saftig og flakende med en virkelig velsmakende saus på appelsin og bacon. Men også her var grønnsaksgarnityret stekt ihjel. Ledsagersken, som argumenterer overbevisende for at champagne passer til alt, holdt seg til vår flaske også under hovedretten.

Dagens fisk, stekt torsk

Dessert? Vi ble enige om å dele. Vår hyggelige, men nokså travle servitør anbefalte oss å være litt sprø og prøve en kokoskake med kokos-is. Hvorfor ikke?

Og det skal sies: Det smakte riktig friskt og godt, med friske bær til.

God dessert

Forrettene koster rett under 200 kroner. Hovedrettene rundt 500, og opp i 1000 kroner hvis du skal ha en halv hummer til biffen og dermed kunne kalle det «surf & turf».

Champagnen kostet 1000 kroner, noe som er et akseptabelt påslag på det dobbelte av pol-prisen.

Rundt 3500 kroner for to er i overkant mye, gitt at maten var av variabel kvalitet. For så mye penger spiser du langt bedre på minst 10–15 andre steder i regionen.