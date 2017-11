Medieprofil med kraftig oppgjør: «Vi vet hvem du er, du som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega»

Radio- og tv-profilen Aleksander Schau tar et oppgjør med seksuell trakassering i mediebransjen.

Han forteller om en rekke grove episoder som han kjenner til fra sine 26 år i bransjen.

Schau sier han og flere har prøvd å si fra internt, men tar selvkritikk på at han ikke har sagt ifra «høyere og oftere».

– Til info: Dette blir ikke hyggelig, tvitrer Schau.

2: Det har seg slik at min og andres samvittighet har tatt meg/oss igjen. Nok er nok. Jeg startet med radio som sekstenåring. Det er litt over 26 år siden. Jeg begynner å bli gammal og jeg føler jeg må si i fra før det er for sent. Til info: Dette blir ikke veldig hyggelig. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) November 11, 2017

Minst ti ulike episoder blir gjengitt

Her er noen av episodene gjengitt fra Twitter:

«Vi vet hvem du er, du som snek deg inn på et hotellrom og la deg i kollegaens seng etter et julebord. Din plan var å ha sex med henne, til tross for hennes gjentatte avvisninger av deg. Hun klarte heldigvis komme seg unna. Det gjør ikke du lenger.»

«Vi vet hvem du er, du som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega da hun bøyde seg fremover arbeidspulten. Selvfølgelig fullstendig mot hennes vilje og uten konsekvens for deg. Før nå.»

«Vi vet hvem du er, du som likte å banke opp nyutdannede kvinnelige kollegaer på nachspiel. Du ventet til de var alene med dem og de var svært beruset/skjenket før du kastet dem veggimellom. Så truet du dem til stillhet. Det vil ikke skje igjen.»

6: Når de som har blitt utsatt for maktmisbruk, overgrep, trusler og vold slutter i mediehuset, reklamebyrået, teateret eller musikkbransjen og tør å snakke ut...da stemples de gjerne som bitre, hevngjerrige og løgnaktige. «De vil bare ta igjen». Det kunne ikke vært mer feil. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) November 11, 2017

Vil ikke snakke med pressen

Historiene varierer fra seksuell trakassering til voldelige overgrep. Schau nevner ingen navn hverken på ofre eller overgripere.

Schau varslet allerede i går at han kom til å publisere meldinger hvor «broer brennes, oppgjør tas og mørke historier fra mediebransjen deles».

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Schau, men har ikke lykkes.

I en tekstmelding til Aftenposten svarer NRK, hans nåværende arbeidsgiver, at han foreløpig ikke ønsker å snakke med pressen.

Schau er blant annet kjent fra programmene FK Fotball og FK Sport, hvor han var programleder med Thomas Aune.

Han sluttet i TV 2 i 2016 og begynte å jobbe i NRK, hvor han også har jobbet tidligere både med kultur og sport.

– Nå skal jeg dusje av meg all denne dritten. Takk for meg, avslutter Schau.

NRK har gjennomgått rutiner

I en kommentar sier direktør for juridisk avdeling i NRK, Olav Nyhus, at det er vanskelig å si noe konkret om anklagene til Schau, så lenge han ikke går nærmere i detalj om hendelsene. Det er ikke sikkert at noen av situasjonene han beskriver, har hendt i NRK.

– Det vi er opptatt av, for vår egen del, er at vi i NRK senest i år har gjennomgått egne rutiner for varsling av slike uakseptable hendelser. Alle medarbeidere har et ansvar for å si ifra om slikt når de oppdager det. Når slike saker dukker opp, vil vi ta det på største alvor, sier Nyhus.

TV 2 har vært i kontakt med Schau, som ikke vil la seg intervjue, men skriver i en SMS til kanalen at «flesteparten av historiene kommer fra TV 2».

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand, har ikke snakket med Schau selv, men har lest Twitter-meldingene.

«I TV 2 aksepterer vi ikke seksuell trakassering. Det skal ikke være en del av vårt arbeidsmiljø. Vi har hatt slike tilfeller tidligere og vet at det kan skje igjen, derfor kan jeg ikke være tydelig nok på vår holdning. Det er opp til enkelte selv å bestemme hvorvidt den ønsker å varsle om en hendelse. Vårt ønske er likevel at alle som har opplevd noe de mener bør varsles, gjør nettopp det, slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak», skriver Willand i en tekstmelding til Aftenposten lørdag kveld.