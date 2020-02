Døden kjører Ford Pinto og ler. Suverene sanger fra sør.

Mørke historier fra liv på kanten av stupet.

Bambara er at afrikansk språk, men også et band fra Athens i Georgia forflyttet til Brooklyn i New York. Fra venstre bassist William Brookshire, trommis Blaze Bateh og vokalist og gitarist Reid Bateh. Foto: Kevin Condon

Geir Flatøe Journalist

Bambara: «Stay» (Wharf Cat/Playground)

Athens-trioen Bambara har et opplagt forbilde i Birthday Party, 70-tallsbandet til Nick Cave. Ta med Reid Batehs svakhet for David Lynch-filmer og novellene til Flannery O'Connor.

Verden ikke er noe godt sted i deres southern gothic-ramme. «Serafina» er en oppvisning i uanstrengt historiefortelling, om Sarah og Serafina som finner hverandre i ønsket om å brenne det hele ned. Det burde vært spillefilm, istedenfor en noe kjip video.

I «Sing me to the street» fortelles det historie tragisk nok til å få jeg-personen til å stjele en sovende katt og løpe avsted. I «Heat lightning» kjører Døden rundt i en Ford Pinto, den farligste bilen som er lagd, og ler av meteorologene:

I don't care what they say, ain't gonna rain

Fires aren't made just to be tamed

Bateh spinner sangene løselig rundt et samfunn i Georgia, med morderballader og ørkenrock, insekter og trykkende varme. Tøft, mørkt og truende og førsteklasses fortellerkunst.

Beste spor: «Heat lightning», «Sing me to the street», «Serafina», «Death croons».