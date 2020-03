Lei av å synge «Happy Birthday» mens du vasker hendene? Gloria Gaynor har alternativet

Alle har fått med seg rådet om å synge «Happy Birthday» for å forsikre seg om at man vasker hendene lenge nok. Nå trår Gloria Gaynor til med et alternativ.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gloria Gaynor vasker gledestrålende hendene – mens hun synger sin evige discoklassiker «I Will Survive». Skjermdump: Gloria Gaynor / TikTok NTB kultur

NTB

Discoveteranen er blant de mange kjendisene som trår til med råd og oppmuntring i disse koronatider. '

– Det tar bare 20 sekunder å overleve, sier Gloria Gaynor – og sikter naturligvis til sin egen storhit fra 1978, «I Will Survive».

For det er den Gaynor synger mens hun vasker sine egne hender, i en video som ifølge Time er blitt en viral sensasjon:

Hennes egen post er sett av over 300.000, og den har nå spredd seg til andre plattformer som Twitter. Til og med en egen «I Will Survive Challenge» går nå runden sin på TikTok , der andre vasker hendene sine til tonene av discohiten og der hashtagen hittil er sett av 2,2 millioner.

– Vi forsøker alle å overleve dette. Jeg synes ikke det finnes noen bedre sang for det enn denne. Den passer så absolutt, sier Gloria Gaynor til Time på telefonen.

Hun er blitt 76 år, men fremdeles aktiv og slapp gospelalbumet «Testimony» i fjor sommer – noe hun vant Grammy-pris for i januar. Nå har hun, som så mange andre musikere, måttet slutte å opptre på grunn av koronaviruset, men sier:

– Jeg tar en dag av gangen. Jeg tror ikke vi behøver å få panikk, vi må bare være mer forsiktige. Jeg stoler på at Gud vil redde meg, og så lenge jeg gjør min del, vil han gjøre sin del.

Videoen der hun selv vasker hendene i discotakt, er innspilt på badet hennes hjemme i New Jersey. Og for dem som ikke husker teksten helt, så går den delen Gloria Gaynor vasker seg til slik:

«Do you think I'd crumble / Did you think I'd lay down and die? / Oh no, not I, I will survive / Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive / I've got all my life to live, I've got all my Love to give».