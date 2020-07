Ukens anbefalte sanger

Stavangerbandet The Brigade har lagt opp, og vokalist Morten Fiskå jobber med et soloalbum.

Morten Fiskå synger på norsk om livets skyggesider. Foto: Frank Baggen

Geir Flatøe Journalist

Prosjektet har fått navnet «Viser fra bakgården», med sanger skrevet til teaterstykket «Syke sinn har også hjerter». Der begir Morten Fiskå seg inn i livets skyggesider. Låtene er spilt inn i Artbeat Studio på Bryne, og med seg har han blant andre Dag Vagle, Hans Wasswik, Arne Andersen, Anna Tara Vagle, Leif Harald Flikkeid, Per Olav Nilsson og Torbjørn Vidnes.

«Kjelleren» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Kjelleren – Morten Fiskå

Light behind the eyes – Sun On Shade

Uncivil war – Shemekia Copeland

Black Bess – Kasey Chambers & Jimmy Barnes

The boy from the plantation – James Dean Bradfield

Most of the time – Josh Rouse

Anthem – Father John Misty

You’re looking at my guy – Radio Dept.

Daydream – M. Ward & Alia Farah

Burn my bridges – Michaela Anne

Strange Isabella – Gillian Welch

35 – Bill Callahan

Run it – My Morning Jacket

Disappear – Rob Disner & Peter Holsapple

Victory – The Avett Brothers

A ship without a sail – Loudon Wainwright III

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.