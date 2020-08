Krevende, men mektig fra Motorpsycho

Etter mer enn 30 år viser de ingen tegn på slitasje.

Motorpsycho avslutter Gullvåg-trilogien med et dobbeltalbum. Foto: Terje Visnes

Motorpsycho: «The all is one» (Rune grammofon)

Med årets album runder trønderne av trilogien som startet med «The tower» i 2017. I fjor kom «Crucible», og nå altså «The all is one».

«The tower» dro til Los Angeles og luktet på 70-tallspopen derfra, riktig nok i begrenset omfang, før «Crucible» førte dem ut i uforutsigbar hardrock. Nå fullfører «The all is one» ferden og kaster alle hemninger ved å bruke 42 minutter på et femdelt verk kalt «N.O.X.».

Gullvåg-triologien er dette kalt, med malerier fra 61 år gamle Håkon Gullvåg på omslaget. Denne gang har han lagd et spesielt for anledningen.

King Crimson er et navn som stadig dukker opp når Motorpsycho omtales, og det er 50 år siden disse britene ga ut sitt andre album kalt «In the wake of Poseidon». Der finner vi den tredelte instrumentalen

«The Devil's triangle». Om ikke Motorpsycho nødvendigvis har hatt dette i tankene, er det i hvert fall en fin kobling til progrockens foregangsmenn.

«N.O.X.»-seksjonen bølger fram om tilbake, fra varsomme partier til aggressive utbrudd av tungrock og jazz. Fra himmel til helvete, om du vil. Det ender i så fall på sistnevnte sted med del 5, «Circles around the sun pt.2». Et ubehagelig, men tøft klimaks.

Foto: Terje Visnes

«N.O.X.» pakkes inn med fire mer streite låter på hver side, i den grad ordet streit i det hele tatt er noe som passer til Motorpsycho. De åpner med det nesten ni minutter lange tittelkuttet «The all is one». En flott låt som viser at oppbygning er noe Motorpsycho kan.

«The same old rock (One must imagine Sisyphus happy)» kommer som en forlengelse av dette, og heller ikke «The magpie» bryter med mønsteret.

Det gjør derimot «Delusion (The reign of humbug)», et akustisk hvileskjær før vi går løs på «N.O.X.». I den andre enden venter omtrent det samme, der «A little light» lar oss trekke pusten i drøyt to minutter.

Låten fortsetter inn i «Dreams of fancy», der gitarene setter fart og trommene følger etter – før det hele faller til ro med akustisk gitar og stryker-lyd. Nærmere ti minutter gir dem tid til å intensivere låten igjen, og tungrocken krever sin plass side om side med det andre. Stilig gjort.

Vi kan trekke pusten igjen på «The dowser», en akustisk vise på 2 minutter og 46 sekunder. Spiller du denne for noen som ikke kjenner bandet, vil de plassere dem i en helt annen verden.

Fortsetter du derimot med det siste kuttet «Like chrome», er vi tilbake på sporet. En passende avslutning på en reise som både fillerister og tar vare på deg.

Vokalist Bent Sæther har skrevet alle låtene, fem av dem sammen med gitarist Hans Magnus Ryan. Tredjemann, trommis Tomas Järmyr, er med på «Circles around the sun pt.2».

Albumet er spilt inn i to omganger, først i Black Box-studioet i Frankrike sammen med gitarist Reine Fiske. Det er samme sted som Motorpsycho nylig sørget for å gi Ole Paus en suveren backing.

Andre del har sitt opphav hjemme i Norge, der «N.O.X» ble komponert på oppdrag fra St. Olav-festivalen i Trondheim i fjor sommer. De kreative kapasitetene Lars Horntveth (Jaga Jazzist) og Ola Kvernberg (Steamdome) bidrar med sitt.

Temamessig finnes det ikke noen rød tråd på dobbeltalbumet, men det skinner gjennom at Sæther ikke er noen tilhenger av såkalte sterke ledere som lukter stygt av tidligere dagers totalitære katastrofer.

Musikalsk er prog, heavy, jazz, viser og mer til satt sammen til en reise med berg-og-dal-banen. En fascinerende ferd, men det store spørsmålet er: Hvor går veien videre for Motorpsycho nå?

Beste spor: «The all is one», «Circles around the sun pt.2», «Like chrome».