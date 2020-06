Bloggerne-profil og sexolog slettet kritikk

Bloggerne-profil Iselin Guttormsen slettet kommentarer og blokkerte brukere som kritiserte markedsføringen hennes. Veronica Simoné Fjeld, også kjent som Yummymummy, reagerer sterkt og kaller praksisen hjernevask.

Veronica Simoné Fjeld satte opp flere humorshow i fjor – som Yummymummy. Hun har selv en stor følgerskare på sosiale medier, men reagerer på mangelen av etiske retningslinjer. Foto: Fredrik Refvem

Stella Marie Brevik Journalist

Da blogger og tv-profil Iselin Guttormsen skulle opplyse sine følgere om hvorfor og hvordan kollagenpulveret «The Solution» fungerte, valgte hun å intervjue blant annet lederen av firmaet som produserte pulveret. I tillegg ble kritiske kommentarer fjernet og brukere blokkert.

Dette bekymrer kroppsaktivist, stand-up-komiker og journalist Veronica Simoné Fjeld, som selv har en større følgerskare på nettet.

– Forbrukeren blir lurt og påvirkerne er bindeleddet som gjør det lett for kundene å la seg lure, sier Fjeld i et innlegg på sin egen Instagram-profil.

Blogg-pulver

Iselin Guttormsen har skapt en karriere av å være ærlig om sex, forhold og kropp. Podkasten hennes, «G-punktet», hadde forrige uke over 90.000 avspillinger. Instagram-profilen hennes har over 120.000 følgere og hun er med i TV 2-serien «Bloggerne».

Hun er også sertifisert sexolog. Disse faktorene gjør at man kan kalle henne for en kjent påvirker, også kalt influenser.

Hun har den siste tiden fått massiv kritikk, både fra hennes egen følgerskare og hennes kolleger. Bakgrunn? Et omstridt kollagenpulver.

Mange bloggere og påvirkere i Norge reklamerer for kollagenpulveret til firmaet Oslo Skin Lab. På tross av en rekke artikler som tilbakeviser at pulveret har en virkning.

Artiklene finner du her, her og her.

Etter å ha mottatt kritikk for reklamen for pulveret, satte Guttormsen sammen et «ekspertpanel» for å informere om produktet Oslo Skin Lab selger og som hun promotere. Panelet besto av daglig leder Cecilie Nordstrøm, utviklingsdirektøren ved Oslo Skin Lab, og eieren Oslo Hudpleiesalong, som selger pulveret.

Ga kritikk – ble blokkert

Fjeld var en av mange som reagerte sterkt. I en rekke innlegg på Instagram og Snapchat stilte hun spørsmål ved etikken og metodene til Guttormsen.

– Innleggene jeg publiserte var et resultat av gjentakende markedsføringskampanjer for pulveret som plutselig nådde en topp. Her satt det altså en påvirker, som en troverdig aktør og skulle intervjue et panel med eksperter som skulle gi svar til alle kritikerne av kollagenpulver. Det var innledningen. Da tenkte jeg: KULT! Så så jeg hvem som var i panelet. Da kjente jeg det i min journalistiske ryggrad. Her må noen gi beskjed, sier Fjeld.

Og dét gjorde hun, men kommentaren ble etter kort tid slettet og Fjeld ble blokkert av Guttormsen. Fjeld publiserte da et innlegg på sin egen profil:

– Jeg er for øvrig er fan av Guttormsen, men jeg kritiserte bedriften Iselin Guttormsen, bedriften med over hundre tusen følgere, ikke henne personlig. Panelintervjuet ble presentert som journalistisk innhold, på en plattform med flere lesere enn Dagbladet og VG til sammen, uten at det er det, sier Fjeld.

Hun mener påvirkere, med så store følgerskarer må forholde seg til etiske retningslinjer og ansvar, på linje med redaktører.

Dette var kommentaren fra Fjeld, som senere ble slettet fra Guttormsens Instagram. Foto: Skjermdump

– Hadde jeg hetset henne, så skjønner jeg at jeg hadde blitt blokkert, men man kan ikke som redaktør bare fjerne konstruktiv kritikk. Det som skjer da er at hennes følgere ser en video som blir fremstilt som troverdig, og ingen kritikk i kommentarfeltet. Da ville Guttormsen ha laget en arena der samfunnskritikk ikke er velkommen. Det er jo nesten hjernevasking. Jeg vil ha plattformer som er til å stole på og påvirkere som vet hva de holder på med.

Guttormsen har fjernet videoen fra Instagram med panelintervjuet etter at Aftenbladet intervjuet Fjeld.

Tirsdag forklarer hun hvorfor på sin Instagram:

I løpet av flere korte videoklipp forklarer Guttormsen at hun står inne for videoen og produktet til Oslo Skin Lab.

Hun sier også at hun vil fortsette å bruke produktet. Hun forklarer at hun valgte å slette videoen fordi det ble så mye trykk i kommentarfeltet og fordi hun foretrekker å ha en «positiv vibe» på sin profil.

Når det kommer til sletting og blokkering av kommentarer og blokkering av brukere, forteller hun at hun gjorde dette fordi konstruktiv kritikk ofte ballet på seg og førte til for store mengder kritikk.

Aftenbladet har også vært i kontakt med Guttormsens management, Eccentric People, men de vil ikke kommentere saken. Managementet opplyser at Guttormsen ikke vil kommentere noe utover det hun sier på sin egen Instagram.