Utseendet teller ikke - eller?

Bakteppet i «Ansiktet» er hentet fra virkeligheten. I 2010 sto en av verdens største Kristus-statuer ferdig i Swiebodzin vest i Polen. I filmen er byggingen av statuen noe befolkningen knytter mye stolthet og følelser til. Byggearbeidet blir i stor grad finansiert lokalt, blant mennesker som ellers ser ut til å leve riktig så spartansk.

Vår hovedperson, Jacek (Mateusz Kosciukiewicz), er en sjarmerende og glad ung mann som elsker Metallica og den vakre Dagmara (Malgorzata Gorol). Han bor sammen med storfamilien på en avsidesliggende gård, hvor de ulike familiemedlemmene krangler og skjeller hverandre ut, drikker seg dridas på vodka, forteller rasistiske vitser og har store problemer med å uttale en eneste setning uten å flette inn minst tre banneord. Like fullt oppsøker de hver eneste gudstjeneste i den lille, lokale kirken og bekjenner jevnlig sine synder for en heller luguber prest. Det gir et stilig, om enn litt overtydelig, bilde av en underliggende dobbelmoral som bare blir sterkere jo lenger ut i historien vi kommer.

Kort tid etter at Jacek og Dagmara forlover seg, inntreffer ulykken: Jacek arbeider usikret på den store kristusstatuen, mister balansen og faller mange meter. Han overlever, og har utrolig nok full førlighet i kroppen. Ansiktet står det verre til med, og det ender med landets første ansiktstransplantasjon, noe som også er basert på virkelige hendelser. Dette gjør Jacek til rikskjendis, men samtidig står problemene i kø på hjemmebane.

Regissør Malgorzata Szumowska tegner et tankevekkende bilde av hva som skjer når man blir merket for livet på en radikal måte og skal prøve å returnere til sin tidligere tilværelse. Hun utfordrer seerne ved å spørre oss hvor mye det ville bety om en av våre nærmeste plutselig hadde et helt annet ansikt, supplert med store talevansker. I Jaceks tilfelle er reaksjonene mildt sagt blandet, og gjør belastningen mye større enn den i utgangspunktet var.

Szumowska problematiserer også religionens plass i det polske samfunnet, blant annet symbolisert gjennom den ruvende kristusstatuen som man ikke kan unngå å få øye på, som kaster en tydelig skygge og som blir oppført med fattige arbeideres liv som innsats. Det kan så absolutt leses som en velplassert politisk ytring i et land hvor både anti-demokratiske krefter og religiøs trangsynthet har vært på frammarsj den siste tiden.