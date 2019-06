«The Mute» blei Årets forestilling

Fakta: Heddaprisane 2019 Heddakomiteens ærespris: Stein Winge Beste kvinnelege hovudrolle: Helga Guren i «Dritt // La merda», Østfold kulturutvikling m fl. Beste mannlege hovudrolle: Jan Sælid i «Havboka», Riksteatret/Nationaltheatret. Beste kvinnelege medspelar: Anne Krigsvoll «Meg nær», Nationaltheatret/Dramatikkens Hus. Beste mannlege medspelar: Nils Jørgen Kaalstad i «Uten navn – Å miste sine nærmeste», Østfold kulturutvikling/Kulturdråpen. Beste regi: Ole Anders Tandberg for «Havboka». Årets forestilling: «The Mute», Stavanger symfoniorkester. Beste forestilling for ungdom: «Ingenting», Tigerstadsteatret og Oslo Nye Teater. Beste barneforestilling: «Mio, min Mio», Teatret Vårt og Nordland Teater. Beste scenetekst: Espen Klouman Høiner for original tekst til «Vi, folket». Beste scenografi/kostymedesign: Arne Nøst, Christina Lovery og Jill Tonje Holter for «The Mute». Beste audiovisuelle design: Boya Bøckman for visuell design til «Skipet vol. 5 - Short Cuts» og for videodesign til «Lazarus». Særlig kunstnerisk innsats: De Utvalgte for «Skipet vol. 5 - Short Cuts»

Stavanger symfoniorkester (SSO) har i sanning fått god utteljing for samarbeidet med Christian Eriksen og Janove Ottesen om å utvikla stumfilmteaterkonserten «The Mute». Etter sju utselde Fartein Valen-salar i Stavanger i vår og tidenes første norske teaterprisnominasjon til eit orkester, blei det heile toppa søndag med den gjevaste prisen teater-Norge kan by på: Hedda for «Årets forestilling».

Juryen skriv: «Godt teater er et fint samspill mellom flere kunstarter. Sesongen 2018-2019 har bydd på flere oppsetninger hvor forholdet mellom de ulike elementene er godt balansert, og hvert og ett av dem får komme til uttrykk uten å dominere, men i stedet bygger opp under helheten. Den produksjonen juryen særlig har festet seg ved, utmerker seg ved stor originalitet og godt spill, ved å utnytte scenerommet på en særegen måte, ved en helt spesiell scenografi, virkningsfull lyssetting, en svært gjennomtenkt bruk av video og en musikk som står perfekt til forestillingens tematikk og visuelle stil.»

To Hedda-prisar

Men det stoppa ikkje der. «The Mute» fekk også Hedda i den andre kategorien stykket var nominert i, nemleg «Beste scenografi/scenedesign». Nærmare bestemt til Arne Nøsts scenografi, Christina Loverys kostyme og til maskør Jill Tonje Holter.

For igjen å sitera Hedda-juryen: «Prisen gis for en visuell helhet som på en sober måte lar hele scenerommet få komme til orde og samtidig gir fokuspunkt for utøverne og publikum på et nærmest minimalt omdreiningspunkt. Sårbarheten i livet fanges opp gjennom en kjærlighetshistorie, og hovedinstallasjonen i scenografien fungerer både som lerret for omgivelser og livets gang, samt sentrale symboler i forestillingen, som hjerte, sommerfugl og dirigentpodium. Stumfilmens virkemidler kommer til uttrykk i enkle og samtidig elegante, til dels overdimensjonerte, kostymer og effektfull bruk av masker, og når orkesteret etter hvert utfolder seg som rekvisitter og aktiv del av handlingen, vises paletten for den grafiske notasjonen seg som livet og kjærligheten selv, og går utover det forutsigbare.»

Beste kvinnelege hovudrolle

Den tredje Hedda-statuetten som blir med til Stavanger etter årets utdeling, gjekk til Helga Guren for prestasjonen i «Dritt». Stykket hadde premiere i Moss, men er spelt fem veker i Teaterhallen ved Rogaland Teater.

Juryen skriv: «Kjønnsidentitet og menn som på ulikt vis overkjører kvinner er blant kjennetegnene for de nominerte i kategorien beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle. Mørke sider av livet belyses med sterke emosjoner og skarp tekst. Årets vinner kjører et knallhardt løp mot menn, samfunn og mot seg selv. Hun er kuet, men vil være i sentrum i en forestilling full av ironi, humor og rått, ubehagelig nærvær av beske sannheter. På alle måter avkledd formidler hun hovedrollens rystelser og selvinnsikt med genuin musikalitet i tekst, tonefall, blikk og bevegelse, og eier forestillingen fra start til mål.»

Fleire nominerte

Rogaland teaters Nina Ellen Ødegård - som også var skodespelar i «The Mute» - var også nominert i kategorien for beste kvinnelege hovudrolle, for innsatsen i Ingmar Bergmans «Scener fra et ekteskap», som hadde premiere på Hovedscenen i vår. Denne oppsetninga var også nominert i kategorien «Beste regi», ved Kjersti Horn.

Espen Hana var nominert i kategorien «Beste mannlege hovudrolle» for innsatsen i Rogaland teaters suksessforestilling «Alle fantastiske ting» - som fekk Aftenbladets meldar til å både le og gråta og trilla ein seksar på terningen.

Heddakomiteens ærespris blei delt ut til det dei omtaler som «norsk teaters legendariske bad boy og ærverdige patriark: Stein Winge.»