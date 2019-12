The FourS fra Ganddal røyk i finalen i Norske Talenter

Helene Kjærgaard Sviland / TV2

Under den direktesendte semifinalen forrige fredag stemte publikum dem frem til finalen i Norske Talenter 2019.

I kveldens finale endte de imidlertid ikke opp blant de tre toppkandidatene. Det ble 18 år gamle Amalie Skeide Sandvik som vant årets talentkonkurranse. Sportsdrilldanseren vant over fiolinist Rebecca Nørstrud Isaksen og teatergruppen Fredrikstad Barne- og ungdomsteater.

