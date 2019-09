Hør Aftenbla-bla LIVE fra Stavangeren

Onsdag 25. september inntok Aftenbla-bla Stavangeren for å spille inn podkasten live. Kveldens gjester var to ordførere, en påtroppende og en avtroppende. Christine Sagen Helgø forteller om hvordan det egentlig har vært å være ordfører, om oppturer og nedturer, om å holde partier sammen og om hva hun skal finne på når hun går av.

Den som tar over er Kari Nessa Nordtun. Hun har sittet og forhandlet med en rekke partier for å finne et styringsdyktig flertall. Hvordan har det vært? Hvem er de verste å forhandle med? Hva er de vanskeligste sakene? Hvem må bestikkes med pizza for å få flyt i diskusjonene? Nessa Nordtun forteller også om hvordan hun ser på rollen som ordfører, det offentlige livet og hvordan hun har forberedt seg.

I tillegg til de to politikerene er kommentator Harald Birkevold og Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle med. De diskuterer alt fra det nye politiske landskapet til Aftenbladets dekning av valget.

I podkasten får du høre «Den Blå Sangen til Christine Sagen Helgø Meny», en slags takk for innsatsen-sang til avtroppende ordfører, skrevet av Leif Tore Lindø og Jan Zahl. Du får også høre en historie med 18-årsgrense fra Zahls studietid, som involverer en vakker kvinne, sniking om natten og en framtidig ordfører som muligens hørte hva som foregikk på andre siden av veggen.

Leif Tore Lindø får også - endelig - satt skapet på plass overfor en ordfører som snakket ihjel en konsert.

