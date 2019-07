Promillefri powerpop

1 2 3 4 5 6

Bleached: «Don't you think you've had enough?» (Dead Oceans/Playground)

Chris Staples ga nylig ut en plate om å se verden med nye øyne etter å ha satt flaska på hylla. Nå er turen kommet til søstrene Jennifer og Jessie Clavin.

Som pønkspillende døtre av en Los Angels-gitarist har de hatt sin del av moroa, men nok er nok som det heter i disse dager. Etter to plater med bandet Mika Miko og to som kjernen i Bleached, føler de behov for å roe ned.

Først og fremst livet, men også deler av musikken. Det er likevel fortsatt mye pønk og glam i den nye kraftpopen selv om refrengene har vokst .

De åpner med stilige «Heartbeat away», og oppbruddslåten «Rebound City» er en låt for store scener. Vokalen gjør den enda større.

Samtidig forsøker de også nye ting veiledet av produsent Shane Stoneback (Vampire Weekend, Sleigh Bells). «Silly girl» vakler mellom det myke og harde. «Hard to kill» har plystring og fønky rytme. «Daydream» har pønk på tanken, mens «Somebody dial 911» ligner en ballade.

Høydepunktet «Valley to LA» kunne endt som en countrysang hvis ikke søstrene hadde bestemt seg for å sparke fra underveis. Avslutningen «Shitty ballet» eksploderer idet du tror at den nøyer seg med det akustiske.

Mange fine låter, men 12 kutt kunne godt vært ti.

Beste spor: «Heartbeat away», «Rebound city», «Valley to LA», «Awkward phase».