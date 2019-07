1 2 3 4 5 6

Purple Mountains: «Purple Mountains» (Drag City)

David Berman er ikke et navn de fleste vil dra kjensel på. 52-åringen er mest kjent fra årene med Silver Jews, dannet sammen med Pavement-medlemmene Stephen Malkmus og Bob Nastanovich.

Bandet holdt det gående fra 1989 til 2009. Berman slet i årevis med tunge stoffer, og i 2003 forsøkte han å begå selvmord ved å blande piller og narkotika.

Det som den gang skal ha fulgt, er hva rockemyter bygges av: Etter at kona Cassie fant ham, nektet han å bli innlagt på et sykehus, men isteden å bli kjørt til Loews Vanderbilt Hotel i Nashville der Al Gore tilbrakte to uker mens han ventet på at stemmene fra Florida skulle telles om igjen etter presidentvalget i 2000.

Vel framme forlangte Berman «Al Gore-suiten», og i heisen opp erklærte han at han ville dø «der presidentskapet døde». Senere ble han heldigvis overført til Vanderbilt University Medical Center.

Årsaken til å trekke seg tilbake seks år senere var ikke mindre spektakulær. Han ville forsøke å gjøre opp for hva hans far Richard, en sterkt omstridt lobbyist, hadde forårsaket av elendighet. I Bermans egne ord: «A world historical motherfucking son of a bitch (sorry grandma)».

Sitatet er hentet fra Silver Jews bulletin board, der det virker som om kona var et av Bermans få faste holdepunkter på den tiden. I 2015 skiftet han mellomnavnet fra Craig til Cloud etter at vennen og garasjerockeren Dave Cloud døde.

I dag er Berman mer edruelig, men separert fra sin Cassie. Han har flyttet til Chicago og dannet Purple Mountains med Aaron Neveu, Anna St. Louis og Woods-medlemmene Jeremy Earl og Jarvis Taveniere.

Honky tonk-åpningen «That’s just the way that I feel» bærer bud om det kunne stått bedre til:

Well, I don't like talkin’ to myself

But someone's gotta say it, hell

I mean, things have not been going well

This time I think I finally fucked myself

Det siste tiåret har vært preget av nedoverbakke: I met failure in Australia, I fell ill in Illinois. I nearly lost my genitalia to an anthill in Des Moines.

Det lysner ikke i «All my happiness are gone». «Darkness and cold» har et ytre strøk av harmoni med myk koring og lys gitar, men sangen handler om hun som gikk: The light of my life is going out tonight, without a flicker of regret.

«Snow is falling in Manhattan» er bra, mens «Margaritas at the mall» stikker seg lenger fram. Vi drikker på kjøpesenteret og undrer på how long can a world go on with no new word from God?

Livet er ikke lett for naturlige einstøinger, påpeker han i «She’s making friends, I’m turning stranger»: I want to be a warm and friendly person, but I don't know how to do it.

«I loved being my mother’s son» er savnet etter moren.

The dead know what they're doing when they leave this world behind, synger han i «Nights that won’t happen». Heller ingen lykkepille.

«Storyline fever» er en vakker oppkjøring til det countrypregede sistekuttet «Maybe I’m the only one for me», der han konkluderer på følgende vis:

Into my mind, the thought begins to seep

If no one's fond of fucking me

Maybe no one's fucking fond of me

Musikken ligner en country- og folk-versjon av Pavement og Silver Jews, og tekstene er blant dem jeg vil huske best fra 2019.

Liker du Malmcolm Middleton og Stephin Merritt, liker du David Berman. Nattsvart, men ikke uten et tappert smil.

Beste spor: «That’s just the way that I feel», «All my happiness are gone», «Darkness and cold», «Margaritas at the mall», «Maybe I’m the only one for me».