Dylan Earl: «Squirrel in the garden» (Rootsy)

Steelgitaren gråter mens Dylan Earl synger at Gud har gitt ham opp. «Lull in the valley» heter sangen, og den åpner hans andre album.

Dette er låter finslipt på barer med Travis Tritt, Alan Jackson og Lee Hazlewood på jukeboksen. Earl er en tradisjonalist, men han hører like fullt hjemme i 2019. Denne gang beveger han seg også inn på nye områder, som i ørkenaktige «Morning star».

Tittelen på platen stammer fra et opphold i Tyskland, der noen ekorn i hagen var det eneste han kunne prate med vertskapet om. Det ble til sangen «Riding again»: Like a squirrel in the garden I can see the sky, jealous of the birds of the way they fly.

Backingbandet slipper til på «I can’t help it», nesten som Monty Phyton-koret i «Lumberjack song». Han avslutter med albumets eneste lånte sang, Sanford Clarks vakre og tåredryppende «Big big day tomorrow».

Country for countryelskere og trolig noen til.

Beste spor: «Lull in the valley», «Morning star», «Riding again», «I can’t help it».