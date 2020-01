Mytologisk makkverk

Netflix’ nye, norske serie skjemmes av dårlig dialog og en handling preget av i overkant enkle snarveier.

Brødrene Magne og Lauritz flytter til den lille byen Edda, som styres av en mystisk, overnaturlig familie i den nye Netflix-serien «Ragnarok».

Ragnarok

Norsk tv-serie i 6 deler. Slippes på Netflix 31. januar.

Det er visst et slags krav om at man skal drive med tydelig norgesreklame om man skal lage norske serier beregnet på det internasjonale markedet. Netflix’ kommende serie Ragnarok er ikke noe unntak i så måte, innspilt Odda, som her heter Edda, og i byens omkringliggende, vakre natur. Som tittelen antyder er det også et bakteppe hentet fra norrøn mytologi her, et element som blir usedvanlig klønete løst.

Vi befinner oss altså i den lille industribyen Edda, hvor alt liv ser ut til å kretse om hjørnesteinsbedriften, som drives av den onde familien Jutul. Familien er blant de rikeste i Norge, og ifølge denne seriens logikk betyr det at de også er så godt som allmektige i lokalmiljøet. Det viser seg etter hvert at familien Jutul består av fire såkalte jetter som har levd siden tidenes morgen. Til tross for at de bor i en liten alle kjenner alle-by er det tydeligvis ingen som har reagert på at de aldri blir eldre. Familiens to ungdommer går på videregående skole, og selv om de altså er tusenvis av år gamle, er de fanget i en slags evig post-pubertal tilstand. Familiens vakre matriark, stivt spilt av Synnøve Macody Lund, er rektor på skolen hvor barna går. Har setter hun med iskald overlegenhet inn hele hjelpeapparatet for å stoppe en innleveringsoppgave som kan stille familiebedriften i et dårlig lys. Litt underlig at en såpass mektig og innflytelsesrik familie bryr seg om en bagatell som dette, men ok, serien er full av logiske brister som er langt verre enn denne.

Hovedpersonen er innflytteren Magne (David Stakston), en snill og upopulær gutt som sliter med lese- og skrivevansker. På mirakuløst vis får han superkrefter når familien slår seg ned i Edda. Samtidig begynner han å grave i påstander han hører om at Jutul-fabrikken forurenser fjorden, noe det ikke er noen som helst tvil om for alle som ser på, men som alle innbyggerne lukker øynene for, fordi familien er så rik og mektig. Det er så banalt og usannsynlig som det kan bli.

Det er helt ubegripelig at en serieskaper som Adam Price, som blant annet skapte den danske serien «Borgen», har levert fra seg noe så slurvete som dette. Handlingen framstår i beste fall som halvferdig og rammet av akutt fantasi-svikt, og dialogene er så klønete at man noen ganger blir direkte flau. Det er flere gode skuespillere involvert i produksjonen, men det hjelper dessverre lite når manuset er preget av så mange idiotiske replikker som her. Hvis tanken er å skildre norsk småbyliv, er det fullstendig mislykket. Hvis tanken er å gi et nytt blikk på norrøn mytologi, er det minst like håpløst.

Anmeldelsen er basert på 5 av 6 episoder.

