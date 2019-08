Hvorfor ligger ingen med meg?

1 2 3 4 5 6

Arne Borg: Nyheter ved midnatt. Roman. 193 sider. Forlaget Oktober

Etter debuten i 2011 har Arne Borg (f. 1971) utgitt flere gode bøker, men «Nyheter ved midnatt» er dessverre ikke en av dem. Selv om romanen innleder noe pludrete og revyaktig, er anslaget solstadsk lovende, der den 44 år gamle protagonisten, som har mange fellestrekk med forfatteren selv, i april 2016 rusler hjemover etter morens 70-årsdag, der han har fremført Lillebjørn Nilsens «Langt, langt borte» på piano. Og nå, da han går der gjennom barndommens gater og minnes, reflekterer han over sitt liv og sin skjebne, og især sommeren 2015, da han «kjente savnet etter samlivet med en kvinne».

Utgangspunktet er således utmerket. Men det som deretter følger er merkelig nok en flat og temmelig uinteressant skildring av ymse stevnemøter som kommer i stand gjennom en datingside på internett, det jeg-fortelleren omtaler som sitt «leveprosjekt», formodentlig i motsetning til et «dødsprosjekt».

Kai Spurkland

Ettersom fremstillingen er såpass skjematisk og skolestilaktig, faller imidlertid det hele sammen som en mislykket sufflé. Først forelsker han seg i Anne i en meditasjonsgruppe han er med i, deretter er det Ona, en ung student ved skolen han er ansatt ved, et faktum som åpenbart ikke avstedkommer noen etiske betenkeligheter, så er det Beate og Tiril, og deretter en 38-åring fra Buskerud og Ulla med finnmarksdialekt, og det hele kommer stadig mer til å likne en opptegnelse over mannens stevnemøter i stedet for et skjønnlitterært arbeid.

Det er noe grunnleggende patetisk og stakkarslig ved forelskede middelaldrende menn, men dette handler ikke primært om den store kjærligheten. Det dreier seg om å unnfly ensomheten og finne en livspartner ved hjelp av datateknologien, som vel kunne vært interessant nok. Men når fremstillingen er såpass langt unna det man må kunne forvente av en akseptabel litterær standard, og den dominerende stil har noe anstrengt og villet ved seg, er heller ikke de til dels fine skildringene av forholdet til stefaren og eksistensialismen tilstrekkelig til å avhjelpe dette manuskriptet, som det strengt tatt burde vært arbeidet mer med. Selv om man må beundre hovedpersonens romantiske kapasitet og stamina, er resultatet dessverre banalt og ordinært.