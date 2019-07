Harmløs moro for de minste

Blinky Bill

Sjanger: Barnefilm. Norske stemmer: Frank Kjosås, Mariann Thomassen, Eirik Risholm Velle, Anderz Eide, Marit Synnøve Berg, Terje Sporsem, Johannes Joner, Helge Jordal. Regi: Deane Taylor. Australia, 2015. Tillatt for alle.

En bekjent deler barnefilmer inn i to kategorier: De du sovner mens du ser og de andre. Skal man ta med poden på kino for å se «Blinky Bill», kan man trygt ta med en pute og rigge seg til for en halvannen times blund.

Dette er en av de animasjonsfilmene du har sett hundre ganger før, noe som muligens forklarer mangelen på hastverk med å få den oversatt til norsk (filmen kom ut i hjemlandet Australia i 2015).

Hovedpersonen er den kule koalagutten Blinky Bill, som bor på en grønn og fredet plett i en australsk skog sammen med sin snille mor og tøffe far. Men så drar faren ut på en heroisk oppdagelsesferd og kommer ikke tilbake. Skogens småskurk overtar makten, og lille Bill stikker av gårde for å finne far. På sin vei møter han mange kreisi figurer, en søt koalajente, en skummel forfølger, og så videre. Det hele krydres med store mengder mild slapstick-humor som sjelden treffer blink. Dette er en film på barnas premisser, med i motsetning til de beste variantene innenfor dette segmentet klarer den ikke å skape de doble lagene som gjør at også de voksne har noe å humre over.

Det som likevel trekker mest ned, er den påtrengende mangelen på originalitet. Man har åpenbart forstått at folk aldri får nok av løgne dyr som drar ut på farefylte reiser og velter ting i butikker, men her mangler de små x-faktorene som gjør figurene til noe annet enn formel-genererte kopier. Når man i tillegg ikke klarer å gjøre skurkene det minste skumle eller truende, fordufter den lille spenningen som kunne ha vært der. Sikkert kjekt for de minste, for all del. Og som sagt helt greit å duppe av til for mor og far.