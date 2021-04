Ukens anbefalte sanger

Stavangerbandet Kåte Klør ble til for snaue seks år siden og har spilt garasjerock på scener landet over.

Harald Harestad er eneste gjenværende medlem i Kåte Klør. Foto: Harald Harestad

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da to tredjedeler av trioen takket for seg, begynte Harald Harestad på debutalbumet. «Pessimistopia» kommer 4. juni, innspilt i Komet lydstudio med produsent Espen Eidem.

Med hjelp av venner i det lokale musikkmiljøet, deriblant Emilie Eie fra Valp, ble platen fullført på 10 dager. Selv tar Harestad seg av gitar, vokal, trommemaskin og bass.

Single nummer to, «Killer», får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Killer – Kåte Klør

Keep on loving you – The Sheepdogs

L’appartement – Clio & Iggy Pop

Post corona stresslidelse – Smittebærerne

Inferno – The Felice Brothers

Faith – Perfect Giddimani & Loud City

Mobile – The Mountain Goats

Beautiful scars – Merry Clayton

Some kind of lovers – Kira Skov & Bonnie Prince Billy

About you – Moontype

Leaving you for another – Kristofer Greczula

Dead or alive – Titty Bingo & Willie Nelson

The digital age of Rome – T. Hardy Morris

More exes – The Colorist Orchestra & Howe Gelb

My town – Frank Carter & The Rattlesnakes

The darkness that you fear – The Chemical Brothers

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.