Nydelig, rik og lettlest roman

BOK: Spennende om lengsler og løgner i en vakker flettverkroman.

Runo Isaksen har brutt med Aschehoug og etablert sitt eget forlag, Teft. Der håper han å gi ut nye, vestlandske stemmer (se egen sak). Foto: Teft forlag

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Runo Isaksen: Om tre dager er jeg fri. Roman. 224 sider. Teft forlag.

Handlingen i Runo Isaksens (1968, debut 1997) roman «Om tre dager er jeg fri» foregår om noen dager fra nå - og ikke så langt herfra, der den i hovedsak er lagt til Bergen lørdag den 21. august 2021. Plottet er så finurlig konstruert at romanen blir spennende både ved at personene innbyrdes har mange uoversiktlige og uavklarte relasjoner til hverandre, samtidig som leseren sammen med resten av persongalleriet helt til siste slutt må undres på om det som hele veien er romanens prosjekt, kan komme i mål.

Alle er fulle av spørsmål, så nær som Synna Eeg kan det se ut til, en bildekunstner i slutten av trettiåra som har fått i oppdrag å stå for innredning og dekor av resepsjon og alle rom i et nytt hotell som den lokale storkaksen og tyranniske familiemannen Konrad Riber mot alt som går for sunn fornuft, lar nyoppføre i Bergen midt under koranaepidemien. Andre hotell har ellers nok med å unngå konkurs.

Hotellprosjektet hans skal nok en gang demonstrere – i hvert fall for ham selv - hvordan den bergenske verdensmester og finansmann Konrad Riber kan få til noe som andre ikke en gang tør drømme om. Men det er også, forstår vi, den syttiårige Konrads siste forsøk på å få sønnen Charlie til å ta hånd i hanke og gjøre noe som faren syns er bryet verdt. Faren påstår at han helt og holdent overlater jobben med hotellet til sønnen, selv om både sønnen og de som kjenner den gamle, ikke et øyeblikk tror at han vil holde fingrene av fatet.

Charlie har for sin del vært klok nok til å engasjere Synna. Mens dagene og timene drar seg mot åpningen av hotellet, ser ikke leseren og de andre personene så meget til henne. Men i en lenke av historier ser vi hvordan hun er navet i mange menneskers liv, venninnen Elvira Alsok (39), Charlie (43), mora Jakobine (58) mormora Maja Eeg (82, som med tittelen ord tenker seg «fri» om tre dager»), til og med den senile bestefaren der han er parkert på et hjem. Runo Isaksen viser i en nydelig og rik, samtidig lettlest, roman hvordan alles lengsler, drømmer og savn, forstillelse, løgn og kjærlighet er en innbyrdes floke.

Det er dessuten grunn til å gratulere forfatteren med etableringen av sitt eget forlag, der «Om tre dager er jeg fri» er den første utgivelsen. Trekker Teft forlag til seg forfattere av Isaksens egen kvalitet, har han en vital litteraturbedrift på gang.