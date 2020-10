Frynsete håndverk

Overlever på sjarmen og en god dose sprit.

Kjølhalt består av Jon Erik DeVries, Eirik Nøkling Bjørøen, Preben Mathias Gabrielsen, Erik Paust-Andersen, Vidar Myklebust og Tore Ask. Foto: Kjølhalt

Kjølhalt: «Kjølhalt» (Max Tilt)

Kjølhalt, tidligere Hurricane John & the Hellraisers, har sluppet en rølpete fullengder om angst, balansegang og rock ’n’ roll.

At Kjølhalt har vært på Frynsete på nervene-konsert finnes det ikke tvil om. Bandet satser på at ærlighet og råskap varer lengst, ikke nødvendigvis musikkteknisk kompetanse. På debuten finner man mange rare takter, overganger og instrumentvalg, men også en del usedvanlige humoristiske innblikk i en eller annen hverdag.

Det er tekstene og pågangsmotet som holder bandets hode så vidt over vannet. Et dryss ekstra humoristisk distanse hadde gjort Kjølhalt godt, men når det er nevnt, ler man tidvis over både grep og tekst samtidig som man på sitt aller verste kan identifisere seg med gutta som egentlig bare vil drikke pils på Navs regning.

Rølp er alltid best i levende live. Derfor kan man anta at bandet sparker mye bedre fra seg i brune omgivelser, enn det de gjør innspilt.

Absolutt ingen nyvinning, men det er deilig å høre at den upolerte Stavanger-rølpen lever.

Beste spor: «Hellraiser», «Egenmelding».