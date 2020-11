Ukjent helt fra to kriger

BOK: Den franske motstandsbevegelsen, la Résistance, besto av 60 uavhengige grupper. Én av dem ble ledet av en nordmann som burde vært mye bedre kjent.

Den spanske borgerkrigen (1936–1939) ble en slags treningsarena for den store krigen som skulle komme. Her fra Somosierra i regionen Madrid.

Sven Egil Omdal Journalist

Sigrun Slapgard: Eit hemmeleg liv. Spesialagent og spaniafrivillig Wilhelm Holst. 368 sider. Samlaget.

Sigrun Slapgard har gravet fram en høyst uvanlig historie: En nordmann som bare dukker opp som en vag bifigur i andre fortellinger om kampen mot fascisme og nazisme, viser seg å ha vært både den høyest rangerte nordmann i den spanske borgerkrigen, engelsk agent under andre verdenskrig og kaptein i den franske motstandsbevegelsen, alt uten å ha avfyrt et skudd. Han ble slått til ridder av St. Olavs Orden av 1. klasse, mottok den franske Æreslegionen og det franske krigskorset med palme, som henger svært høyt, men er likevel så godt som ukjent i sitt hjemland.

Denne historiske uretten retter Sigrun Slapgard opp med boken om Wilhelm Holst. Sammen med hans barnebarn har hun reist fra land til land, fra arkiv til arkiv for å åpne mappene om den nesten to meter høye drammenseren som gjorde en uvurderlig innsats i kampen mot både Franco, Mussolini og Hitler.

Imponerende innsats

Opplysningene de graver fram, gir et fascinerende bilde av en mann som nesten tilfeldig ble trukket inn i den spanske borgerkrigen, men som gjorde en imponerende humanitær innsats som sanitetsmajor i de internasjonale brigadene. Da falangistene hadde vunnet i Spania og Hitler satte hele Europa i brann, etablerte han seg som hemmelig agent for britene og motstandsleder for franskmennene, alt mens familien satt i Norge og ventet på at far skulle komme hjem, slik han hadde lovet.

Jakten på dokumentene bruker Slapgard som en rammehistorie om selve biografien. Gjennom dette grepet kan hun også vise hvor kildene er gode, og hvor de er spinkle eller mangler. For ofte glir Wilhelm Holst inn i arkivenes skygge, som han antakelig også gjorde det i virkeligheten de mange årene han var helt avhengig av å ikke bli tatt til fange eller avslørt. Til å ha vært en slik kjempe av en mann, var han åpenbart svært god til ikke å bli lagt merke til.

For få detaljer

Men mangelen på detaljer blir også bokens svakhet. Det finnes ganske enkelt ikke nok materiale i kildene til å komme tett på Wilhelm Holst, han var ikke av dem som skildret sitt liv i dagbøker eller brev.

Slapgard markerer åpent hvor hun må flette med tynn tråd, gjennom formuleringer som «truleg», «det er lite som tyder på..» og «det er få haldepunkt for å vite», men avstanden blir likefullt vel stor. Vi får ikke vite hvorfor Holst var så ekstremt effektiv, eller hvorfor forretningene hans før krigene gikk konkurs. Vi får heller aldri helt klarhet i om han var bigamist, uten at det er avgjørende for vurderingen av den enorme innsatsen han gjorde. Det er som om vi ser hele fortellingen gjennom en vidvinkel hvor konteksten blir tydelig, men hvor det samtidig er vanskelig å se detaljene. Slapgard viser språklig mesterskap når hun skildrer tragedien som rammet, men klarer likevel ikke å komme nær nok til å se og forstå hva den gjorde med Holst.

Stor kunnskap

For å kompensere for denne svakheten, øser Slapgard av sin store kunnskap om den spanske borgerkrigen. Arbeidet hun gjorde med biografien om krigskorrespondenten Lise Lindbæk er til stor nytte, Lindbæks og Holsts veier krysset hverandre ofte. Det er ikke så mye nytt i denne delen av boken, men Slapgard klarer å vise hvorfor borgerkriger er ekstra absurde, og hvilket svik det var at vestmaktene vendte ryggen til den lovlig valgte regjeringen i Madrid samtidig som Mussolini og Hitler brukte Spania som treningsarena for den store krigen som skulle komme.

Hun skriver også medrivende om spionreiret Lisboa, og om hvordan Holst ble motarbeidet av sine egne landsmenn i Paris, inkludert norske diplomater, samtidig som han ble rost av britisk etterretning. Holst tok enorme sjanser på vegne av sabotasjeorganisasjonen SOE, samtidig som han formelt arbeidet for kvekerne, som påberopte seg både nøytralitet og en klar ikke-voldelig linje. Med denne boken har Wilhelm Holst fått en forsinket, men fullt fortjent plass blant heltene fra begge krigene.