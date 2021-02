Mannebarnets raseri mot tomheten

BOK: Storartet om språkbruk, sinte hvite menn og den offentlige samtalens sammenbrudd.

Ben Lerner: Topeka-skolen. Roman. Oversatt av Thomas Lundbo. 302 sider. Cappelen Damm.

Tematikken i Ben Lerners (f. 1979) imponerende «Topeka-skolen» angis allerede innledningsvis, idet hovedpersonen lirer av seg en monolog til kjæresten, bare for å oppdage at hun har forlatt båten de sitter i og svømt i land. Da han leter etter henne, er hagebyhusene så like at han går inn i feil hus, og da han endelig finner henne, forteller hun om hvordan hun og moren lurte seg unna stefarens uendelige taler ved middagsbordet, slik at han deretter ble sittende for seg selv og snakke ut i et tomt rom.

Lerner skriver autofiksjon, en fiksjonalisert selvbiografi der urscener i hans eget liv plasseres inn i romanens større og i dette tilfellet ikke-lineære narrativ. Historien utspiller seg i 1990-årene etter at Clinton har knust Dole, og fortelles vekselvis av tenåringen Adam Gordon, som også førte ordet i Lerners debutroman, «På vei fra Atocha stasjon», og hans foreldre, Jane og Jonathan, som begge er psykiatere. Fra disse posisjonene, som dels kommenterer hverandre, i tillegg til et metaperspektiv, avdekkes så familiens og nasjonens traumer, samtidig som konturene av den dype splittelsen i dagens Amerika synliggjøres.

Det er typisk for Lerners romanpersoner at de kommer på kollisjonskurs med bredere sosiopolitiske strømninger i samfunnet. Adam er en følsom ung mann som drømmer om å bli poet, han forbereder seg til en nasjonal debatt-konkurranse og må hver dag manøvrere gjennom samtidens giftige maskulinitet, der ridderlighet viker for overkill og hver minste krenkelse fører til holocaust.

Sentralt i fremstillingen står Hesses «Ziegler», mannen med et «kollektivt ansikt», Duccios «Madonna med barnet», Glenn Goulds «Goldbergvariasjonene» og Adams debatt-trener Evanson, som underviser i «fortling», en teknikk der argumentene serveres i så høyt tempo at det blir umulig for motparten å forholde seg til dem. I et sidespor følger vi også det sosiale utskuddet Darren, som fra det øyeblikket han introduseres innvarsler katastrofe.

«Topeka-skolen» er en vidtfavnende og dyptloddende, velskrevet, intelligent og ambisiøs roman om språket som våpen, om hatprat og homohets, tullepoesi, babyspråk og babling, trolling og fortling, freestyle rap, tale som fragmenterer og grammatikk som bryter sammen, og hvordan ødeleggelsen av den offentlige samtalen utgjør røttene til de talløse former for hvitt mannlig raseri, disse mannebarna i identitetskrise som ender med å stemme på Trump og storme Kongressen.

Nærmest på heideggersk vis preges mannebarnet av en distinkt rettethet mot bestemte grupper og fenomener, og ligger under for det Habermas betegnet som «reføydalisering». Standpunkter utvikles ikke i samtale, de proklameres og uttrykkes i slagord. Denne målrettetheten vender seg mot noe mer enn den eksistensielle tomhet, sult og gudløshet. Mannebarnets frykt er ikke taushet, men meningsløshet. Hvis du behersker fortlingen, kan du derfor bli konge av Amerika, selv om du høres ut som en idiot. Vel. «Du kan ta leppestift på en gris, men det er fortsatt en gris».

Språklig oppfinnsomt, med en særegen rytme og eksemplarisk balanse stiller poeten Lerner i romans form en samtidsdiagnose som er mer presis enn de fleste akademiske avhandlinger og journalistiske kommentarer, og viser dermed også romansjangerens potensial og rekkevidde.