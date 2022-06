Bingo i fri utfoldelse i Fargegata

Mio og Tino Amore arrangerte drag-bingo som en del av opplegget på Gladmaten. – Etter masseskytingen i Oslo forrige helg er det viktigere enn noen gang at man står frem og viser støtte, sier Mio.

Mio Amore (Skjöldur Eyfjord) covrer Lady Gaga under drag-bingo i Fargegata.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fargegata er nærmest fullpakket under en knallblå himmel. Utenfor Hanekam har folk satt seg tett i tett rundt en scene og sitter nå med forventningsfulle blikk. Idet Tino og Mio Amore hopper opp på scenen bryter applausen løs.

I matchende sjokkrosa og glitrende kjoler stemmer drag-dronningene i en duettversjon av Lady Gagas «Born This Way». Så er showet i gang.

Drag overalt

– Velkommen til Fargegata! Er dere klare til å åpne Gladmaten på ordentlig? roper Mio til de jublende gjestene.

Mio Amore (Skjöldur Eyfjord) og Tino Amore (Tino Rusdal) underholdt bingospillerne.

Whitney Houston ljomer fra høyttalerne og ut i den fargerike brosteinsgata mens bingoskjemaene deles ut. Spillet går ut på å gjette artisten bak låten man hører. Den som har klart en vannrett stripe med riktige artister, vinner første runde. Hele tiden står Tino og Mio dansende på scenen og oppmuntrer deltakerne.

De to utgjør Amore Entertainment og har drag-bingo på Fri Bar i Fargegata annenhver uke. De gjør også mye annet: Blant annet arrangerer de sminkekurs for barn og opptrer på pridefestivaler over hele landet.

Tino Amore og Cecilie Johnsen danser sammen til en av sangene publikum skulle gjette under bingoen.

Drag har blitt medstrøms. Man ser det overalt, i alt fra RuPaul’s Drag Race til diverse firmafester rundt om i landet. Men selv om Mio og Tino nå fremfører i Stavangers mest populære gågate, så har ikke drag alltid vært noe for offentligheten.

– På 90-tallet var det mest en alternativ greie. Det var noe vi drev på med hovedsakelig på nattestid på klubbene, sier Mio.

– For bare syv år siden hadde vi nok ikke tenkt at vi ville stått her og fremført på Gladmaten, legger Tino til.

For noen er drag en kunstform for å utrykke seg politisk. Andre ønsker bare å opptre for showets skyld. Mange gjør begge deler.

– Etter masseskytingen i Oslo forrige helg er det viktigere enn noen gang at man står frem og viser støtte, sier Mio.

For duoen er det viktigste uansett at man tilnærmer seg drag med lave skuldre, og med et glis om munnen. Drag skal først og fremst være gøy. Til dem som kanskje sitter med en drag-spire i magen, har de noen gode tips:

– Youtube er din beste venn for tips og triks til sminken. Ellers er det bare å kontakte oss, vi trenger flere dragartister i Stavanger.

På drag-bingo skal du gjette artisten bak låten som blir spilt. Får du fem på rad, har du bingo.

Show og glede

– Jeg kunne gjerne tenkt meg å gjøre det der selv, sier Tina Helgesen med et nikk mot Tino og Mio.

– Vi liker jo å by på oss selv, gjør vi ikke?

Hun ler til vennene Elin Sørskår og Øyvind Jakobsen, som sitter ved siden av henne. De har alle vært på dragshow flere ganger enn de har oversikt over.

– Jeg er jo mannen til June Kommune, da, sier Jakobsen.

June Kommune er karakteren til Jan Rune Holdhus. Han kler seg ut som en kvinnelig ansatt på kommunens servicetorg, får folk til å le både på sosiale medier og på show. Jakobsen er ofte med, og når June drar til Oslo, er han personlig sjåfør.

Øyvind Jakobsen, Elin Sørskår og Tina Helgesen er glade i dragshow.

– Det beste med drag er showet og gleden. Man glemmer alt kjas og mas, sier Sørskår.

Utenom drag tar trioen Gladmaten veldig seriøst. Målet er å teste ut alle Gladmat-rettene som har fått terningkast fem og seks.

–Gladmatretten til Fish and Cow har vært desidert best til nå.

Datteren Saga har møtt opp for å se far Skjöldur Eyford (Mio Amore) fremføre på Gladmaten.

Appellerende selvsikkerhet

– Det er veldig lov å synge med! Syng med den kråkestemmen du har! roper Tino.

Og gata synger med til «Waka Waka» av Shakira. Flere folk stopper opp i sin ferd gjennom gata for å se på deltakerne og bingolederne, som jevnlig oppfordrer folk til å jukse dersom de ikke kjenner igjen sangen som blir spilt.

– Jeg synes kreativiteten er helt fantastisk, sier Reuben Høydahl.

Les også Årets gladmatretter: Her er de beste – og de verste

Les også Finn frem på Gladmat

Les også Alt du trenger å vite om Gladmatfestivalen

Les også Webkamera: Sjekk folkelivet i Vågen akkurat nå

Han har tilbrakt dagen på Gladmat-festivalen, og har gledet seg aller mest til dragbingo.

– Spesielt selvsikkerheten er appellerende. Å kunne uttrykke seg fritt og eksperimentere med både feminine og maskuline uttrykk.

Reuben Høydahl beundrer kreativiteten til Mio og Tino.

Etter fire «It’s a bingo!» fra Mio og Tino er spillet omsider over. Dronningene avslutter med en «Take Me Home Country Roads» med stor patos og er klare til å gå av scenen og trekke seg tilbake. Men mengdene vil ha mer.

– En sang til! En sang til! ropes det.

Og saksofonen strømmer ut fra høyttalerne og byr opp til dans mens de synger «La Det Svinge Swinge» av full hals.