Ikke akkurat smikkløye

BOK: Vridd versjon av den norske heimefronthistorien.

Per Schreiner, Erlend Loe og Bjørn Olaf Johannessen som er teamet bak NRK-serien «Kampen for tilværelsen».

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Bjørn Olaf Johannessen, Erlend Loe, Per Schreiner: «Gutta på skauen». Roman. Illustrert av Øyvind Lauvdahl. 288 sider. Cappelen Damm.

Bøker om andre verdenskrig er ingen mangelvare. Men «Gutta på skauen» av morokompaniet Erlend Loe, Per Schreiner og Bjørn Olaf Johannessen, trioen bak tv-serien «Kampen for tilværelsen», er en annerledes krigsroman. Her er den tradisjonelle norske motstandsheroismen fraværende. Målet er åpenbart å få leseren til å flire, humre, gapskratte ved å vri på et overlevert, velkjent stoff.

Formelt dreier det seg om en kronologisk komponert tredjepersonsfortelling med allvitende synsvinkel. Gjennom 36 kapitler, alle med en overskrift, får vi en alternativ historieleksjon om Norge fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.

Språket er enkelt, scenene mange. Dette er lettlest litteratur formidlet av tre stemmer som alle vet at ikke noe emne er så alvorlig at skråblikk og humor ikke kan mobiliseres. Men noen loesk latterbombe av typen «Doppler» eller «Slutten på verden slik vi kjenner den» er «Gutta på skauen» ikke – trass i passe provoserende, klikkvennlige kapitteloverskrifter som «Bare dumme bønder er redde for ulv» eller «Tissen i stubben».

Frontfiguren i teksten er tobarnsfaren Thorvald gift med Erna, han med jobb på Aker mek., hun på Freia sjokoladefabrikk. Samtidig som 9. april 1940 oppleves som «En dum dag» og ekteskapet deres knirker, finner ektefellene i samarbeid med en samlivsterapeut snart ut at begge er mot krigen og at fellesprosjektet deres derfor bør bli å jage tyskerne ut av landet. Erna vil at Thorvald skal bli en av «Gutta på skauen». Det vil trolig kunne redusere avstanden mellom de to.

Rapporten om Thorvalds rundt fem år lange hyttetilværelse i Nordmarka tar utgangspunktet i at han via annonsen «Bill. mrk. Motstand», satt inn i den største illegale avisen i Oslo, får fatt i fire karer, i ulik alder og med forskjellig bakgrunn, som alle vil bo i skogen og krige – Kåre, Alf, Leif og Steinar. Da sistnevnte av private årsaker trekker seg, blir Sverre hanket inn i stedet.

Noen vanlig spenningsroman er ikke «Gutta på skauen». Selv om radiokontakt med London etableres, flydropp med våpen og dynamitt finner sted, tyskerne aldri er langt borte, og ordrer mottas fra dem som fjernstyrer krigen i Norge, er det nettopp fraværet av farlige sabotasjeaksjoner som blir den fremste krigserfaringen til våre fem hytteboere i den bynære Oslo-marka.

Grei, parodiladd tidtrøyte, javel, og full av finter mot all verdens krigsheroisk gravalvor. Men ikke stor, nyskapende skrivekunst, om noen skulle håpe på det.