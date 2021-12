Bitende satire som ligger ubehagelig nær virkeligheten

Hvis verdens fremste forskere varslet om en kommende katastrofe som ville utslette verden, ville vel politikerne tatt det på alvor. Eller?

Meryl Streep spiller en herlig Trump-figur i «Don’t look up».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Don’t Look Up

Skuespillere: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Melanie Lynskey, Ron Pearlman, Ariana Grande. Sjanger: Komedie / Drama. Regi: Adam McKay. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år. Vises i Cinemateket på Sølvberget lørdag 11. desember, og slippes på Netflix 24. desember.

Etter fire år med Trump i presidentstolen har vi fått utallige eksempler på at virkeligheten lett kan overgå fantasien. I samme periode har det ikke akkurat vært noen mangel på konspirasjonsteorier og folk som synes at informasjon de har funnet på Youtube eller i internetts mørkeste kroker er like verdifull som den høyt utdannede vitenskapsfolk formidler. Klimasaken og koronapandemien er kanskje de mest aktuelle problemstillingene i den sammenhengen.

Regissør Adam McKay tar disse tingene så til de grader på kornet i «Don’t look up». Handlingen går, kort oppsummert, ut på at de to astronomene Randall Mindy (Leonardo di Caprio) og Kate Dibiaski (Jennifer Lawrence) gjør en urovekkende oppdagelse. En gigantisk komet er på vei mot jorden, og vil etter alt å dømme utslette alt liv. De varsler oppover i systemet, og kort tid etter er de på vei til Washington D. C. for å orientere president Orlean (Meryl Streep).

Fram til dette punktet i filmen skulle man kanskje tro at den ville ta form av en klassisk katastrofefilm i «Armageddon»-stil. I stedet svinger den rett inn i sort komedie-sporet, for presidenten er en slags kvinnelig variant av Donald Trump, og nekter å ta de bekymrede vitenskapsfolkene seriøst. Hun er mer opptatt av eget gjenvalg, samt å tekkes de superrike, deriblant eieren av et verdensomspennende smarttelefon-selskap.

Så starter en lang kamp for å bli hørt og trodd, med en rekke tilbakeslag. Det er nemlig ikke helt enkelt å slippe igjennom all støyen, verken i tradisjonelle medier eller i andre kanaler. Virale videoer med morsomme dyr, kjendiser som slår opp og blir sammen igjen og lettbeint frokost tv-prat slår langt bedre an enn alvorlige forskere som kommer med bekmørke budskap om at alle skal dø.

Situasjonen eskalerer og blir mer og mer ellevill etter hvert som kometen faktisk blir synlig på nattehimmelen. Derav filmens tittel, som framføres gjennom taktfaste rop, ikke ulike de som ble Hillary Clinton til del i etterkant av den mye omtalte epost-saken.

Dette er satire på høyt nivå, med mye infam humor og jevnt over glimrende skuespillerprestasjoner. I tillegg kommer det bitende ubehaget ved at det hele ligner litt vel mye på virkeligheten.